Gazze'de ateşkes için kritik açıklama! ''Ortak hedeflere sahibiz''

ABD’ye resmi ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de 60 günlük bir ateşkes rehinelerin iadesini içeren bir anlaşmaya yakın olduklarını bildirdi. Trump ise anlaşmanın yakın bir tarihte gerçekleşebileceğini vurgulayarak, ''Ateşkes istiyoruz, barış istiyoruz. Esirlerin geri dönmesini istiyoruz. Ve sanırım buna ulaşmaya yakınız'' ifadelerinde bulundu.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana süren katliamda on binlerce kişinin ölmesinin ardından ABD ve İsrail'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

''YARISI CANLI YARISI ÖLÜ OLARAK...''

Netanyahu, ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyeret esnasında gazetecilerin Gazze'de ateşkese yönelik sorularını cevapladı. Hamas'la yakında bir anlaşma yapılabileceğini bildiren bebek katili Netanyahu, ''60 günlük bir ateşkesten söz ediyoruz. Bu kapsamda Hamas’ın elindeki rehinelerin yarısı canlı, yarısı ölü olarak iade edilecek. Bence anlaşmaya varma şansımız yüksek'' ifadelerinde bulundu.

Ziyareti sırasında ABD Başkanı ile görüştükten sonra, Filistinlilerin zorla yerinden edileceği yönündeki haberler hakkında konuşan Netanyahu, "Kimseyi zorla dışarı itmiyoruz. Bunun Başkan Trump’ın önerisi olduğunu sanmıyorum. Önerisi, onlara bir seçenek sunmak." dedi.

''TRUMP İLE ORTAK HEDEFLERE SAHİBİZ''

Trump ile bu konuda "ortak hedeflere" sahip olduklarını belirten Netanyahu, "Gazze’deki Hamas yönetimine son vereceğiz, Gazze’nin İsrail için tehdit oluşturmasını engelleyeceğiz. Bu ortak hedefe ulaşmak için ortak strateji ve taktiklerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP: ATEŞKES İSTİYORUZ, BARIŞ İSTİYORUZ

Konuya ilişkin açıklama yapan Trump ise,

''Muhtemelen size bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı söyleyebilirim. Bunun gizli olup olmadığını bilmiyorum ama bu benim için önemli değil. Sırlar, bizi istediğimiz hedefe ulaştırıyorsa iyidir. Ateşkes istiyoruz, barış istiyoruz. Esirlerin geri dönmesini istiyoruz. Ve sanırım buna ulaşmaya yakınız'' ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILAR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 575 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 879 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 13 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 838 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 766’ya, yaralıların sayısı da 5 bin 44’e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.