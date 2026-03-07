Tokat'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir dairenin uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Dairede üç sayfalık bilgi notuna bağlı kalarak serayı kuran kişi de tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkezde bir adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada apartman dairesinin içerisinde kurulmuş bir kenevir serası tespit edildi.

Serada olgunlaşmaya bırakılmış kenevir bitkilerinin yanında; 50 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 85 adet reçeteye tabi sentetik ecza hap, iki adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir adet uyuşturucu öğütme aparatı, iki adet nemlendirme amaçlı buhar cihazı, bir adet fan, bir adet vantilatör, bir adet termometre, 20 kilogram verim artırıcı gübre, altı litre zirai ilaç ile kenevir yetiştiriciliğinde kullanıldığı değerlendirilen bin 195 adet farklı markalarda ilaç ele geçirildi.

Apartman dairesinde uyuşturucu serası kurmuşlar!

EL YAZISI NOT DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca ardeste yapılan incelemede kenevir yetiştiriciliğine dair bilgilerin yer aldığı üç sayfalık el yazısı not bulundu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

