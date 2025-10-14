Kızılhaç, 4 İsrailli esirin daha naaşını aldı
İsrail, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Hamas’ın İsrailli esirlere ait cenazeleri teslim sürecinin başladığını duyurdu. Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkilileri, Gazze kent merkezine gelerek cenazeleri teslim aldı.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kızılhaç heyetinin Gazze'nin güneyinde belirlenen buluşma noktasına giderek 4 İsrailli esirin naaşını teslim aldığı, cesetlerin İsrail ordusuna ulaştırılmak üzere yola çıktığı aktarıldı.
İADE İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILMALI
Açıklamada, Hamas’ın, "anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve tüm esirlerin yanı sıra hayatını kaybedenlerin naaşlarının iadesi için gerekli adımları atması gerektiği" ifadelerine yer verildi.
İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas’ın ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze’de kalan 24 İsrailli esirin cesetlerinden bazılarının bu akşam saatlerinde teslim edeceğini duyurmuştu.
