Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'af' tartışmalarına son noktayı koydu: Herhangi bir çalışmamız söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'af' tartışmalarına son noktayı koydu: Herhangi bir çalışmamız söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, af tartışmalarına ilişkin "Türkiye'de kesinlikle ikili hukuk sistemi yok. Türkiye'de anayasa hukuku var. Bu eleştirileri kabul etmiyoruz. Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışmamız söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

