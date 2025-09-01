Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akın Gürlek’in evinin önünde 2 motosikletli şüpheli gözaltını alındı! 'Başsavcı evde mi' diye sordular

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in evinin önünde motosikletli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bölgede görevli polislere 'Başsavcı'nın evde olup olmadığını' sorduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in evinin önünde 2 motosikletli şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ekol TV'nin haberine göre; günün ilk saatlerine 2 şüpheli şahıs Akın Gürlek'in konutunun önüne geldi.

'BAŞSAVCI EVDE Mİ' DİYE SORDULAR 

Şahıslar sokakta görevli olan polis memurlarına "Başsavcı evde mi" diye sorduktan sonra aynı motosikletle olay yerinden ayrıldı.

Başlatılan soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli gözaltına alındı. Telefonlarına el konulan şüphelilerin ifadelerinin alınması süreci devam ediyor.

Son dakika haberin ayrıntıları geliyor...

