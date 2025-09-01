Tüm gözler onun üzerinde! Akın Gürlek'ten İBB soruşturması açıklaması: İspat edin, hemen tahliye edelim

Dünyanın en büyük adliyesi olan İstanbul Anadolu Adliyesi’nde 2025-2026 Adli Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Adliyenin E Blok protokol girişinde düzenlenen törene; İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Şengül Karslı, Anadolu yakası kaymakamları, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ve çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

"TANIK BEYANIYLA TUTUKLU KİMSE YOK, HEPSİ DELİLLENDİRİLDİ"

Törende gazetecilerin İBB soruşturmasına yönelik sorularını cevaplayan Gürlek, merak edilen konulara açıklık getirdi.

100 yılın en büyük yolsuzluk dosyasıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen Gürlek, "İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başlandı. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı. Diğer yandan dosyada sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz" dedi.

İBB DAVASI CANLI YAYINLANIR MI?

İBB davasının canlı yayınlanması polemiğine de değinen Başsavcı, “Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var" ifadelerini kullandı.

"İTİRAFÇI OLAN HERKESİ BIRAKMIYORUZ"

Gürlek aynı zamanda şüphelilere etkin pişmanlıktan yararlanmaları için baskı yapıldığı iddiasını yalanlayarak şunları söyledi: "Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor. Avukatlar her gün adliyeye geliyor, ‘etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor müvekkilim’ diye. Hatta itirafçı olmak isteyenlere konuşmaması için kendileri baskı yapıyor. Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık. Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti, ailesine koruma vermek zorunda kaldık. 37 avukat gitti görüştü"