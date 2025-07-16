Akın Gürlek davasında İmamoğlu'na hapis cezası!
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek'i hedef gösterme suçlamasından beraat etti. İmamoğlu'na kamu görevlisine hakaretten ise oy çokluğu ile 1 yıl 8 ay hapis ceza verildi.
Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin (İBB) tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle görülen davada mahkeme kararını açıkladı.
Mahkeme, İmamoğlu'nun 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçundan beraatına, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, 'tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.
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Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci