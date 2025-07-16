Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Akın Gürlek davasında İmamoğlu'na hapis cezası!

Akın Gürlek davasında İmamoğlu'na hapis cezası!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Akın Gürlek davasında İmamoğlu&#039;na hapis cezası!
Ekrem İmamoğlu, Hapis Cezası, Tehdit, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek'i hedef gösterme suçlamasından beraat etti. İmamoğlu'na kamu görevlisine hakaretten ise oy çokluğu ile 1 yıl 8 ay hapis ceza verildi.

Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin (İBB) tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle görülen davada mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, İmamoğlu'nun 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçundan beraatına, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, 'tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı belli olduTesto Taylan neden gözaltına alındı? Ünlü Youtuber açıklama yaptı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
DEM Parti heyetinden Devlet Bahçeli'ye ziyaret - GündemDEM Parti heyetinden Devlet Bahçeli'ye ziyaretHacer Çağla Çetinalp cinayetinde karar belli oldu! 15 yaşındaki kızı öldüren 16 yaşındaki katil hapse girecek - GündemGenç kızın cinayet davasında karar belli olduİletişim Başkanı Duran: Terörsüz Türkiye hedefi hem güvenlik politikalarının hem de toplumsal barışın temelidir - Gündemİletişim Başkanı Duran'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajıTesto Taylan 13 yaşındaki çocuğa saldırdığı için gözaltına alındı! Olayın iç yüzünü isyan ederek anlattı - Gündem13 yaşındaki çocuğa saldırdı, gözaltına alındı!Aynı mahalleden 3. cenaze! Keneyi kendisi çıkardı, hayatına mal oldu - GündemKeneyi kendisi çıkardı, hayatına mal olduSelahattin Demirtaş tahliye edilecek mi? Bakan Tunç ile DEM heyeti arasında kritik 1 saat - GündemSelahattin Demirtaş tahliye edilecek mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...