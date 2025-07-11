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Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı Beylikdüzü Belediyesi davasında yeni gelişme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekrem İmamoğlu&#039;nun yargılandığı Beylikdüzü Belediyesi davasında yeni gelişme
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde "ihaleye fesat karıştırdığı" iddiasıyla yargılandığı dava, Cumhuriyet Savcısı'nın esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için ertelendi.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalar arasında yer alan "Beylikdüzü Belediyesi davası" ertelendi.

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı Beylikdüzü Belediyesi davasında yeni gelişme - 1. Resim

YENİ DURUŞMA 24 EKİM'DE

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı davanın bir sonraki duruşma 24 Ekim Cuma günü saat 15.00'te görülecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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