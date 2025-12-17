Sosyal medyada yayılan ve Fransa’da darbe yapıldığı izlenimi oluşturan yapay zeka üretimi bir video, uluslararası krize yol açtı. Görüntüleri gerçek sanan Afrikalı bir liderin, "Ülkenizde darbe mi oldu?" diyerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u araması, Elysee’de tansiyonu yükseltti.

Fransa’da darbe yapıldığı iddiasını içeren yapay zeka üretimi bir video, uluslararası krize yol açtı. Sosyal medyada hızla yayılan ve milyonlarca kez izlenen görüntüler, Afrika’daki bir lideri bile alarma geçirdi. Söz konusu lider, doğrudan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u arayarak ülkede neler olduğunu sordu.

Marsilya’da La Provence gazetesi okurlarıyla bir araya gelen Macron, yaşananları kamuoyuna anlattı. Elysee Sarayı çevresinde çekilmiş gibi servis edilen videoda, ordunun yönetime el koyduğu ve hükümetin düştüğü algısı oluşturuldu. İçerik kısa sürede 12 ila 13 milyon izlenmeye ulaştı.

Afrika ülkesinden bir lider aradı, Macron çıldırdı! "Ülkenizde darbe mi oldu?"

“BİZİMLE ALAY EDİYORLAR”

Macron, sahte darbe videosunun kaldırılması için Facebook’a başvurduklarını ancak platformdan “topluluk kurallarını ihlal etmiyor” cevabını aldıklarını söyledi.

Gelen yorumlar sonrası daha da sinirlenen Macron, yaşanan durumu şu sözlerle özetledi:

"Bizimle alay ediyorlar. Kamuoyu tartışmalarının sakinliği ve demokrasilerin egemenliği umurlarında değil. Ve bunu yaparak bizi riske atıyorlar."

AFRİKA HATTINDA ALARM ZİLLERİ ÇALDI

Sahte video, özellikle Afrika’da Fransa ile yakın ilişkileri olan ülkelerde kafa karışıklığına yol açtı.

Macron, Afrikalı bir devlet başkanının kendisine “Ülkenizde neler oluyor, çok endişeliyim” mesajı gönderdiğini açıkladı.

DEEPFAKE TEHDİDİ BÜYÜYOR

Macron, yapay zeka ile üretilen içeriklerin yaklaşan seçim süreçleri için büyük bir tehdit oluşturduğunu hatırlattı.

Fransa’da mart ayında yapılacak yerel seçimler ve 2027’deki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde manipülasyon riskinden bahsetti.

Daha önce de deepfake videolar konusunda uyarılar yapan Macron, yapay zekanın kontrolsüz kullanımının gerçeklik algısını zedelediğini söyleyerek dijital platformlar için daha sıkı ve bağlayıcı düzenlemeler istedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası