Macron yönetimine ait sistemlere düzenlenen siber saldırıda, sabıka kayıtları ve aranan kişilerle ilgili gizli dosyaların ele geçirildiği ortaya çıktı. Yetkililer, sızıntının kapsamını belirlemek için geniş çaplı inceleme başlatırken, olay yabancı müdahale şüphesiyle soruşturuluyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı’nın sistemlerine sızıldı, sabıka kayıtları ve aranan kişilerle ilgili gizli dosyalar ele geçirildi. Aynı günlerde bir yolcu feribotunda uzaktan kontrol sağlayan kötü amaçlı yazılım bulunması ülkeyi alarma geçirdi.

PEŞ PEŞE SALDIRI

Bakanlık, Aralık ayının ortasında profesyonel e-posta hesaplarına yönelik siber saldırının hedefi oldu. Saldırı sonucunda sabıka kaydı sistemi ve aranan kişiler dosyasında yer alan birkaç düzine gizli belgeye yetkisiz erişim sağlandı.

Yetkililer, sistemde milyonlarca veri bulunduğunu, şu ana kadar tespit edilen sızıntının sınırlı sayıda dosyayla ilgili olduğunu aktardı. Güvenlik açıklarının, mesajlaşma uygulamalarında paylaşılan şifreler nedeniyle oluştuğu tespit edildi.

Macron yönetimine ait gizli dosyalar ele geçirildi! Fransada peş peşe siber saldırı

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR, GÜVENLİK SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

İçişleri Bakanlığı, saldırının 11-12 Aralık gecesi gerçekleştiğini doğruladı.

Olayın ardından dijital altyapıda kapsamlı teknik inceleme başlatıldı. Güvenliği artırmaya yönelik acil önlemler devreye alındı, yeni sızıntı riskine karşı sistemler izlemeye alındı.

Saldırının faillerine ve ele geçirilen verilerin paylaşılıp paylaşılmadığına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Macron yönetimine ait sistemlere düzenlenen siber saldırıda, sabıka kayıtları ve aranan kişilerle ilgili gizli dosyaların ele geçirildiği ortaya çıktı.

AYNI DÖNEMDE FERİBOTTA KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM ALARMI

Bakanlıktaki siber saldırı gündemdeyken, Fransa bu kez denizcilik alanında yeni bir krizle karşılaştı. İtalyan şirketi GNV’ye ait, 2 binden fazla yolcu kapasiteli Fantastic adlı feribotta, geminin sistemlerine uzaktan erişim sağlayabilecek kötü amaçlı yazılım tespit edildi.

İtalyan makamlar, geminin işletim sisteminin Remote Access Trojan türü zararlı yazılımla enfekte olabileceği uyarısını Fransa’ya iletti.

LETONYALI MÜRETTEBAT TUTUKLANDI

Yapılan incelemeler sonrası Letonyalı ve Bulgar iki mürettebat üyesi gözaltına alındı. Bulgar mürettebat serbest bırakılırken, Letonyalı mürettebat tutuklandı ve dosya kapsamında suçlandı.

Paris savcılığı, otomatik veri işleme sistemine yönelik saldırının yabancı bir gücün çıkarları doğrultusunda organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceği şüphesiyle soruşturma açtı.

DGSI DEVREDE, GEMİ LİMANDA DENETLENDİ

Fantastic feribotu limanda kordon altına alındı. Fransa’nın iç istihbarat servisi DGSI tarafından acil denetime tabi tutulan gemide bazı materyallere el konuldu. Teknik kontrollerin ardından yolcular için risk bulunmadığına karar verildi ve feribot yeniden sefer izni aldı.

Letonya’da da eş zamanlı aramalar yapıldı. Operasyonlar Avrupa Birliği adli işbirliği kurumu Eurojust’ın desteğiyle yürütüldü.

FRANSA’DA YABANCI MÜDAHALE DOSYALARI BÜYÜYOR

Paris savcılığı, son dönemde antisemitik grafitilerden dini mekanlara yönelik provokasyonlara kadar yabancı müdahale şüphesi taşıyan çok sayıda dosyayı incelemeye aldı. İçişleri Bakanlığı’na yönelik siber saldırı ve feribot vakası bu başlıkların en kritikleri arasında yer aldı.

