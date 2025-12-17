"Güllü'nün ölümünde bilimsel rapor cinayeti işaret ediyor" Avukattan çarpıcı iddia
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer'in avukatı, bilimsel raporun cinayeti işaret ettiğini belirtti. Avukat Sevilay Demirsu, söz konusu 40 sayfalık raporda cinayeti işaret eden somut deliller olduğunu ve UYAP üzerinde dava dosyasına eklendiğini söyledi.
- Kader Tut ve Raşit Günyer, kardeşlerinin miras ya da maddi beklentisi olmadığını ve Güllü'nün torununun devletin güvencesine alınmasını istediklerini belirttiler.
- Avukat Sevilay Demirsu, sigorta poliçesi iddialarının kendilerinin ortaya çıkardığını ve savcılıkta maddi bir hata olduğunu söyledi.
- Güllü'nün ölümünden dört gün sonra bireysel emeklilik poliçesi için başvuru yapıldığı ve paranın çekildiği yönünde bir ihbar aldıklarını belirtiyor.
- Avukat, dosyaya sunulan 40 sayfalık bilimsel bir mütalaada Güllü'nün ölümünün kaza olmadığı ve itme veya ivmeyle gerçekleşmiş olabileceği sonucuna varıldı.
- Tuğberk olayla bağlantılı olarak müşteki-şüpheli sıfatıyla ifadesini verdi ve soruşturma kapsamında deliller sunulmaya devam ediliyor.
Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer'in avukatı, son günlerde müvekkilleri hakkında ortaya atılan iddiaları reddederek, tek amaçlarının kardeşlerinin ölümünün aydınlatılması olduğunu söyledi.
Avukat Sevilay Demirsu müvekkillerinin miras ya da maddi hiçbir beklentisinin bulunmadığını vurgulayarak, Güllü'nün torunu Azra Karmen'nin devlet koruması ve denetimi altına alınması, tüm mal varlığının da çocuk reşit olana kadar devlet güvencesine alınması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurduklarını açıkladı. Kader Tut ve Raşit Günyer'in, birleşen dosyada müşteki sıfatıyla önümüzdeki günlerde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verecekleri belirtildi.
POLİÇE İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE
Basında yer alan sigorta poliçesi iddialarının kendi çalışmaları sonucu ortaya çıktığını belirten avukat, savcılıkta maddi bir hata yapıldığını ve bu nedenle "poliçe yok" cevabı alındığını söyledi. Avukat Demirsu, "Güllü'nün ölümünden dört gün sonra bireysel emeklilik poliçesi için başvuru yapıldığı ve paranın çekildiği yönünde ihbar aldıklarını ifade ederek, konunun yeniden araştırılması için savcılığa dilekçe sunduklarını açıkladı. Talebe cevap verilmemesi halinde Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na ayrıca başvurulacağı bildirildi.
Güllü’nün mal varlığı ortaya çıktı! Oğlu Tuğberk’den cam bilmecesine 3 sebep… Herkes bunu konuşuyor
"40 SAYFALIK RAPOR: KAZA DEĞİL, CİNAYET"
Açıklamanın en dikkat çekici kısmı ise dosyaya sunulan 40 sayfalık bilimsel mütalaa oldu. Avukat Demirsu, raporda Güllü'nün ölümünün kaza olmadığı, bir ya da birden fazla kişinin itmesi veya ivmesiyle gerçekleşmiş olabileceğine dair güçlü ve kesin bulgular bulunduğunu söyledi. Mütalaanın UYAP üzerinden dosyaya yüklendiği bildirildi.
"ŞÜPHELİ SIFATLAR DEĞİŞEBİLİR"
Avukat Sevilay Demirsu, Tuğberk hakkında dün alınan ifadenin müşteki-şüpheli sıfatıyla alındığını hatırlatarak, ceza soruşturmalarında sıfatların delillere göre değişebileceğini belirtti. Tuğberk'in olayla bağlantısına dair delillerin savcılığa sunulmaya devam edildiği kaydedildi.
"Bir cinayet soruşturmasında en kritik sorulardan biri, bu ölümden kimin fayda sağladığıdır" diyen avukat, poliçeye ilişkin bilgilerin netleşmesiyle soruşturmanın seyrinin değişebileceğini söyledi.