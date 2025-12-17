Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına giren ve F-16’lar tarafından vurularak düşürülen İHA’nın enkaz arama çalışmaları devam ediyor.

YEŞİM ERASLAN / ANKARA - Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle riskleri artan Karadeniz’de Montrö dahil tüm uluslararası yükümlülükleri kararlılıkla uygularken, önceki gece yaşanan gelişme Ankara’da tansiyonu yükseltti.

Karadeniz üzerinden Türkiye’nin hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edilmesinin ardından teyakkuza geçildi. Önce rutin prosedürler uygulanarak takibe alındı. NATO ve Millî Kontrol’deki F-16’ların alarm reaksiyon görevi verilerek bölgeye sevk edildi.

Hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmesinin ardından, vurularak düşürüldü. Hava sahasımıza Kastamonu üzerinden girdiği öğrenilen İHA’nın, meskûn mahalden uzaklaşması takip edilip Çankırı yakınlarında düşürüldüğü değerlendiriliyor.

Parçalarının geniş bir alana dağılan İHA’nın enkazının toparlanmasının ardından incelemeye alınacak. Benzer vakaların, Ukrayna-Rusya savaşı süresince Karadeniz havzasında daha önce de yaşandığı biliniyor.

2022 yılında Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde arazide mantar toplamaya giden vatandaşlar, bir hava aracı bulmuş, yapılan incelemede aracın Rus yapımı Orlan-10 insansız hava aracı olduğu belirlenmişti.



