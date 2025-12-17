Atina’dan gelen açıklama Ege’de tansiyonu bir anda yükseltti. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada Türkiye’yi açıkça hedef aldı. Rakamları tek tek sıralayan Dendias, “birinci ve temel tehdit” sözleriyle Ankara’yı işaret ederken, savaş tehdidi vurgusu ve savunma planları dikkat çekti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 2026 Mali Yılı Devlet Bütçesi görüşmeleri sırasında Parlamento Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’yi ülkesine yönelik “birinci ve temel tehdit” olarak gösterdi.

"EN AÇIK ŞEKİLDE SAYILARLA ANLATTIM" DİYEREK KORKULARINI İTİRAF ETTİ

Dendias, Parlamento’da milletvekillerinin sorularını cevaplarken Türkiye’nin savunma harcamalarına işaret etti. “Bu soru bana defalarca soruldu. Bizim için birinci ve temel tehdidin nereden geldiğini en açık şekilde, sayılarla ortaya koydum” sözleriyle Türkiye’den duyulan endişeyi açıkça dile getirdi.

CASUS BELLİ VURGUSU: DİĞER HER ŞEY İKİNCİ PLANDA

Yunan Savunma Bakanı, Türkiye’ye yönelik iddialarını daha da ileri taşıyarak, “Bu, başka tehditlerin olmadığı anlamına gelmez. Ancak açıkça dile getirilmiş bir savaş tehdidi varken(casus belli), diğer her şey ikinci planda kalır” ifadelerini kullandı.

RAKAMLARI SIRALADI, TÜRKİYE’Yİ İŞARET ETTİ

Dendias konuşmasında, Türkiye’nin savunma programları için 28,7 milyar avro harcadığını söyledi, Yunanistan’ın ise yaklaşık 6-7 milyar avroluk bir bütçeyle bu tabloya karşı koymaya çalıştığını dile getirdi. Yunan Bakan, bu farkı “gerçek bir tehdit” olarak gördükleri paylaştı.

Yunan Savunma Bakanı Dendias itiraf etti: En büyük tehdit Türkiye

2030 GÜNDEMİ”NİN MERKEZİNDE TÜRKİYE VAR

Yunanistan’ın savunma doktrinini değiştirdiğini söyleyen Dendias, “2030 Gündemi” adını verdikleri yeni stratejinin, caydırıcılık doktrini, kuvvet yapısı ve savunma sanayisini kapsadığını aktardı. Savunma bütçesinin “özgürlüğün bedeli” olduğunu söyleyen Dendias, bu bedelin Türkiye kaynaklı tehdit nedeniyle ödendiğini ima etti.

YÜZLERCE ADA, FÜZELER VE TÜRKİYE HEDEFİ

Dendias, daha önce Atina’da katıldığı bir etkinlikte de Türkiye’yi hedef almış, Yunanistan’ın savunma doktrinini kökten değiştireceklerini duyurmuştu. Türkiye’yi “ülkesine yönelik en büyük tehdit” olarak tanımlayan Dendias, Ege’de yüzlerce adaya seyyar füze sistemleri konuşlandıracaklarını açıklamıştı.

“Ege’yi sadece donanmanın savunması anlamsız. Yüzlerce adaya dağılmış seyyar füzelerle denizi karadan kapatacağız” sözleri, Atina’nın Türkiye karşısında izlediği yeni hattı ortaya koymuştu.

Dendias, Yunanistan’ın 1952’den bu yana NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, “NATO üyesi bir ülke için en büyük tehdidin yine bir NATO üyesi olan Türkiye’den geldiğini” savundu.

