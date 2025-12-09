Yunanistan’da Türkiye’ye yönelik “önceden vuralım” söylemi ülke siyasetinde sert bir fırtına kopardı. Askerî çevrelerde dolaşıma sokulan bu tehlikeli öneri, Atina’da alarm zillerinin çalmasına yol açarken, Başbakan’ın danışmanları bile endişelerini gizlemedi. Hükümete yakın bir isim, böyle bir girişimin iki ülkeyi de “taş devrine döndürecek bir felaket”e sürükleyeceğini söyleyerek sert bir uyarıda bulundu.

Yunanistan’da daha önce başbakan ve savunma bakanlarına danışmanlık yapmış olan stratejist ve analist Dimitrios Konstantakopoulos yeniden Militaire.gr’ye konuştu. Ülkede tartışamalara neden olan "önleyeci saldır" hamlesinin arka planını deşifre etti.

Türkiye’ye yönelik “önleyici darbe” söylemlerini ele alan Konstantakopoulos, bu yaklaşımın hem askeri hem siyasi açıdan Yunanistan’ı doğrudan felakete sürükleyecek bir hata olduğunu söyledi.

“Önleyici darbe başarıya ulaşmaz. İlk saldıran ülkeler siyasi olarak büyük zarar görür. Fransa ile yapılan savunma anlaşması Yunanistan’a yönelik saldırıyı kapsar, Yunanistan’ın başka bir ülkeye saldırmasını değil” dedi.

"YUNANİSTAN’IN TUTARSIZLIĞI VE YABANCI BAĞIMLILIĞI DERİNLEŞİYOR"

Konstantakopoulos, Atina’nın iki temel sorunu olduğunu söyledi:

Maalesef Yunanistan’daki iki temel sorun tutarsızlık ve derin yabancı bağımlılığıdır."

Yunan Genelkurmay Başkanı’nın “önleyici darbe” ifadelerini yanlış bulduğunu ekleyerek, tarihte bu girişimlerin başarıya ulaştığı örneklerin yok denecek kadar az olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE’NİN KARŞILIK VERME KABİLİYETİ YOK EDİLEMEZ"

Uzman, Yunanistan’ın askeri kapasitesinin Türkiye karşısında yetersiz olduğunu açıkça dile getirdi:

"Yunanistan, ne kadar silahı olursa olsun Türkiye’nin karşılık verme kabiliyetini tamamen yok edecek ezici bir darbe vuramaz. Bunu dünyada yalnızca tek bir devlet yapabilir: İsrail. Çünkü çok güçlü bir ordusu var ve arkasında ABD duruyor."

Bu söylemlerin İsrail’den ithal edildiğini söyledi:

"Bu tür fikirler İsrail’den geliyor. İsrail’in Yunanistan-Türkiye rekabetini kullanmak gibi bir çıkarı var. Bizim böyle bir çıkarımız yok."

“TÜRKİYE AFRİN’E GİRDİĞİNDE YUNAN MEDYASINA PANİK HABERLERİ SIZDIRILDI”

Yunan analist, İsrail menşeli olduğu iddia edilen manipülasyon örneklerini anlattı:

"Türkiye Afrin’e girdiği dönemde Yunan medyasında ‘Türkiye Meis’e çıkarma yapacak’ diye bir sahte panik dalgası oluşturuldu. Üç gün sonra To Vima Kyriakis bunun İsrail ülkesinden geldiğini yazdı."

“FIRKATEYN ALIMI SAVUNMA İÇİN DEĞİL, İSRAİL VE BATI İÇİN YAPILDI”

Konstantakopoulos, Yunanistan’ın savunma alımlarının bile dış yönlendirmelerle yapıldığını söyledi:



"Yeni aldığımız fırkateynlerin Ege için uygun olmadığı açıklandı. O zaman neden aldık? Çünkü bu alım kendi savunma ihtiyaçlarımız için değil, İsrail, Avrupa ve Batı ile iletişim kurma ihtiyacına hizmet ediyor. Ege için korvet önerilmişti ama biz fırkateynleri İsrail’in yönlendirmesiyle aldık."

“TÜRKİYE–İSRAİL REKABETİ SERT AMA AÇIK BİR ÇATIŞMA OLMAYACAK”

Konstantakopoulos, İsrail’in Türkiye ile rekabeti kendi pazarlık gücü için kullandığını söyledi:

"Eğer İsrail’in Türkiye ile sorunları varsa bunu kendisi çözmeli. Biz onun adına Türkiye ile çatışmaya giremeyiz."

“SİLAHLAR KULLANILIRSA İKİ ÜLKE DE TAŞ DEVRİ’NE DÖNER AMA TÜRKİYE’NİN İÇ DERİNLİĞİ DAYANIR”

Açıklamalarının en çarpıcı bölümü ise şöyleydi:

"Gerçekten hem Yunanistan’ın hem Türkiye’nin elindeki korkunç silahlar kullanılırsa iki ülkede de taş üstünde taş kalmaz. İki ülke taş devrine döner. Ama Türkiye’nin iç derinlikleri değil; Atina, Selanik, İstanbul ve İzmir etkilenir."

“YUNANİSTAN KARAR VERİCİLERİ RÜZGÂRI NEREDEN ESTİĞİNE BAKIYOR: İSRAİL Mİ, ABD Mİ?”

Konstantakopoulos, Atina’daki karar vericilerin bağımsız davranamadığını vurguladı:

"Yunan karar vericiler rüzgâr İsrail’den mi ABD’den mi esiyor diye bakıyor. Bazen iki rüzgâr karışıyor ve saçmalıyorlar."

