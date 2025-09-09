100 yıllık CHP’yi rezil rüsva ettiler! Özel'in isyan çağrısına rağmen Gürsel Tekin göreve başladı

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve Gürsel Tekin’in kayyım olarak görevlendirilmesi sonrası başlayan gerginlik 100 yıllık CHP’yi ibretlik hâle getirdi. Gerginlik CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’li milletvekillerinin açıklamalarıyla had safhaya ulaştı.

Gürsel Tekin’in dün itibarıyla CHP İstanbul İl Binası’na gideceğini açıklamasının ardından önceki akşam Özgür Özel ve CHP’li milletvekilleri, partilileri bina önünde toplanmaya ve hatta il genelinde sokağa dökülmeye çağırdı. Çağrı üzerine önceki akşam CHP İl Binası önüne gelen partililer, polise saldırdı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

SMS’LE İSYAN ÇAĞRISI

Gerginlik dün sabahtan itibaren yine ortaya çıktı. CHP İl Yönetimi SMS yoluyla partililere seslenerek, “Son kalemizi koruyalım” diyerek CHP’lilerin yeniden bina önünde toplanmalarını istedi. Ardından Gürsel Tekin’den “İl binasına gidiyorum” açıklaması geldi. Bunan üzerine CHP lideri Özel, yine bir açıklama yapıp, “Teslim olmayacağız, evimizi koruyacağız” diyerek partilileri mahkeme kararına direnmeye çağırdı.

YASA DIŞI SLOGANLAR

Özel’in “isyan çağrısı” üzerine yüzlerce CHP’li il binası önünde toplanarak, hem Gürsel Tekin hem de hükûmet ve yargı aleyhinde sloganlar attı. Polis barikatını geçmeye çalışan CHP’liler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı, bazı kişileri gözaltına aldı.

POLİS OTOBÜSÜNE SALDIRI

Olaylar sürerken, aralarında yüzleri maskeli kişilerin de bulunduğu bir grup CHP’li, polis otobüsüne saldırdı. Otobüsü sallayarak devirmeye çalışan kalabalığı polis yine biber gazı sıkarak dağıttı.

Saat 13.30 sıralarında Gürsel tekin CHP İl Binası önüne geldi. “Burası baba ocağımız” diyen Tekin’in bina önüne gelmesi ile CHP’lilerde tansiyon daha da yükseldi.

TEKİN’E ŞİŞE VE TAŞ

Tekin’in binaya girmesini engellemek isteyen CHP’liler taş ve su şişeleri fırlatarak tepki gösterdi. Su şişelerinden biri başına isabet eden Tekin, “Biz son derece rahatız. Hiç sorun değil isterlerse kurşun atsınlar” dedi. Bu arada, polis barikatını geçip Tekin’e saldırmak isteyen CHP’liler ile güvenlik güçleri arasında tekrar arbede yaşandı. Polis aynı şekilde biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı ve bazı kişileri gözaltına aldı. Arbedenin daha da şiddetlenmesi üzerine Gürsel Tekin, özel aracına geçti ve yaklaşık 45 dakika kadar arabasının içerisinde bekledi.

POLİS EŞLİĞİNDE GİRDİ

Güvenlik güçlerinin durumu kontrol altına almasının ardından Gürsel Tekin, polis barikatı eşliğinde CHP İstanbul İl Binası’na girdi. Ancak bina içerisindeki durum daha vahimdi. Binasın her yerinde sandalyeler, koltuklar, masalar ve çeşitli eşyalarla barikatlar oluşturulmuştu. Barikatların başında bekleyen CHP’lilerin yine hem Gürsel Tekin hem de hükûmet ve yargı aleyhinde sloganlar attıkları görüldü.

ÇAĞRI HEYETİ İLE BULUŞTU

İçerideki partililer tarafından görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in katına çıkmasına izin verilmeyen Tekin, önce basın odasına gitti, daha sonra yönetim katına geçti. Bina içerisinde de partililerin sözlü ve fiilî saldırılarına maruz kalan Gürsel Tekin, “Hiçbir emeği olmayanlar CHP’yi parçalamaya çalışıyor ama buna müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Gürsel Tekin mahkeme tarafından görevlendirilen çağrı heyetinin üyeleri ile bir araya gelerek görüşme yaptı.

CHP İL BİNASI KAPATILDI

Bu arada, CHP yönetimi, İstanbul il binasını kapatma kararı aldı. Tekin’i binadan çıkaramayan CHP, çareyi, burasını Özgür Özel’e “çalışma ofisi” olarak tahsis etmekte buldu. Tekin’in ise bir ofiste çalışmalarını sürdüreceği açıklandı. CHP yönetimi ayrıca İstanbul İl Kongresi’nin 24 Eylül’de yapılması için başvuruda bulundu.

POLİSE SALDIRI

Gürsel Tekin’e saldırmak isteyen CHP’liler, polise de taş ve sopalarla saldırdı, polis otobüsünü devirmeye çalıştı. Biber gazı kullanan polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

RTÜK'TEN 'BÖLÜCÜLÜK' UYARISI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayıncılara açık çağrıda bulunarak, her şartta basın ve yayın ilkelerine titizlikle riayet edilmesinin kanuni bir zorunluluk olduğunu söyledi. Şahin, “Kamu düzenini tehdit eden, şiddeti özendiren, hassasiyetleri istismar eden veya kitleleri tahrik edebilecek hele hele halkı sokağa çağırmak gibi çok ağır sonuçları olacak olan yayınlara hiçbir şekilde izin verilmeyecektir” dedi.