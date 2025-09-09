Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gürsel Tekin mal varlığını açıkladı: "Kıskanmayın bir gün sizin de olur"

Gürsel Tekin mal varlığını açıkladı: "Kıskanmayın bir gün sizin de olur"

Gürsel Tekin mal varlığını açıkladı: &quot;Kıskanmayın bir gün sizin de olur&quot;
CHP'de sular durulmuyor. Dün İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşananların ardından Gürsel Tekin, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Katıldığı programda mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'in verdiği cevap ise dikkat çekti.

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve Gürsel Tekin’in kayyım olarak görevlendirilmesi sonrası partideki gerginlik gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, tv100'de katıldığı programda mal varlığı hakkındaki iddialara ve gelen soruya çok konuşulacak bir cevap verdi.

Programa telefonla bağlanan Gürsel Tekin, mal beyanı hakkında 11 şirketi ve 300'den fazla dairesi olduğu iddiaları üzerine sorulan "Gerçekten bu kadar zengin misiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"KISKANMAYIN BİR GÜN SİZİN DE OLUR"

"Kıskanmayın bir gün sizin de olur. Bir gazeteci 11 şirket, 399 daire vs. diye haber yaptı. Biz ciddiye almadık ve bu böyle gitti. 1994 yılında aldığım bir evim var. Eşimin bir dairesi var. Bir tane de arabamız var. Çok şükür bunlar bize yetiyor fazlasıyla."

İzmir'deki olayın ardından ailelere uyarı: Mutlaka kontrol edin
