CHP'li 8 başkan daha AK Parti'ye geçiyor! İddianın odağındaki illeri tek tek saydı

Son dönemde İstanbul'da belediyelere düzenlenen operasyonlar, kayyım ve şaibeli kurultay süreci gibi konularla gündem olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) adeta kaos hakim. Bu süreçte CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ardından Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı programda Özlem Vural Gürzel'e parti rozetini bizzat takarken, dikkat çeken bu sürecin devam edeceği iddia edildi.

"8 CHP'Lİ DAHA GEÇECEK" İDDİASI

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Gazeteci Sinan Burhan, 8 CHP'linin daha AK Parti'ye geçeceğini iddia etti.

tv100'de katıldığı programda kulis bilgisi paylaşan gazeteci Burhan, 15 Eylül'de çıkacak karar sonrası Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan bir CHP'li ilçe belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü.

KARARI BEKLİYORLAR

Burhan yaptığı açıklamada "Ankara'da 3 CHP'li ilçe belediyesi AK Parti'ye geçmek için bekliyor. 15 Eylül'deki davanın sonucu bekleniyor. Buna göre hareket edilecek. Çünkü belediye başkanları yoruldu. Hatta ben size şunu da söyleyeyim: Konya'dan 4 tane, Samsun'dan büyük bir ilçe belediyesinin AK Parti'ye geçmek için beklediğini ben biliyorum" ifadelerini kullandı.