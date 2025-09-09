Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa! 4 büyükşehirdeki simit zammı ertelendi

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa! 4 büyükşehirdeki simit zammı ertelendi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa! 4 büyükşehirdeki simit zammı ertelendi
Simit, Zam, Ankara, İstanbul, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da simit fiyatları 15 liradan 20 liraya çıkarılmıştı. Ancak esnaf odalarının almış olduğu kararla dört büyükşehirdeki simit zammı ertelendi.

​​​​​​​Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da simit fiyatlarına yapılan artışın 2026 yılının ocak ayına kadar ertelenmesine karar verildi. ​​​​​​​Söz konusu illerdeki pideciler, simitçiler ve çörekçilerin bağlı olduğu esnaf odalarının başkanları simit fiyatlarına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, artan maliyetler nedeniyle simit fiyatlarının geçen hafta 15 liradan 20 liraya yükseltilmesi yönünde karar alındığı anımsatılarak, "Ancak Ticaret Bakanlığımız ile yapılan istişareler neticesinde, vatandaşlarımızın alım gücünü gözetmek amacıyla bu fiyat artışının ocak ayına kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa! 4 büyükşehirdeki simit zammı ertelendi - 1. Resim

"VATANDAŞ İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ"

Bu süreçte odalara binlerce dilekçe ulaştığı, vatandaşların, simit fiyatlarının günlük yaşamlarını ciddi biçimde etkilediğini dile getirdikleri aktarılan açıklamada, "Öte yandan esnafımız da artan un, susam, enerji ve işletme giderleri nedeniyle son derece zor bir dönemden geçmektedir. Tüm bu zorluklara rağmen esnafımız vatandaş için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu beyan ederek, milletimizin yanında yer alma iradesini bir kez daha göstermiştir. Bizler, 4 büyük şehirdeki oda başkanları olarak, hem vatandaşımızın sofrasını koruyacak hem de esnafımızın emeğini gözetebilecek çözümleri birlikte üretmeye devam edeceğiz." denildi. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

