Altından çifte rekor! Gram ve ons durmuyor...

Zayıflayan dolar, gerileyen tahvil getirileri, Fed'den faiz indirim beklentisi altına olan talebi artırdı. Yeni haftaya alıcılı başlayan altın, dünden bugüne rekor üstüne rekor kırıyor.

ALTINDAN YENİ REKOR

Geçtiğimiz cuma gününü 4 bin 755 liradan tamamlayan altının gram fiyatı yeni haftada hızlı yükselişini sürdürüyor. Dün gün içinde sürekli rekor tazeleyen gram altın, yeni günü de rekorla başladı.

GRAM VE ONS ZİRVEDE!

Altının gram fiyatı 4 bin 855 lirayla, ons fiyatı ise 3.659 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın saat 09.10 itibarıyla 4 bin 847 lira, ons ise 3.653 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER FED'DE

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı. Fed'den faiz indirim beklentisi artarken, bu durumun altına yaraması bekleniyor. Piyasa Analisti Tim Waterer, "Fed piyasa beklentilerini karşılayarak birden fazla faiz indirimi yaparsa, buradan sonra altının daha da yükselmesini muhtemelen göreceğiz" dedi.

ABD VERİLERİ BEKLENİYOR

Yatırımcılar şimdi, Fed’in politika yoluna dair daha fazla ipucu almak için Çarşamba günü açıklanacak ABD üretici fiyat verilerini ve Perşembe günü yayımlanacak tüketici fiyat endeksini bekliyor.

Waterer, "Kısa vadede potansiyel bir katalizör, ABD enflasyon verilerinin bu hafta beklentilerin altında gelmesi olabilir. Bu durum, Fed’in Eylül toplantısında daha güvercin bir duruş sergilemesine yol açabilir ve altının 3 bin 700 dolar hedefine ulaşma isteğini hızlandırabilir" diye ekledi.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatları bu yıl şu ana kadar yüzde 38 yükseldi. 2024’teki yüzde 27’lik artışın ardından gelen bu performans, zayıf dolar, merkez bankalarının güçlü alımları, gevşek para politikaları ve artan küresel belirsizliklerden destek buldu.