Yılbaşı yaklaşırken, dolandırıcıların sosyal medyadaki mesaisi de hız kazandı. Yasa dışı bahis sitelerinin son zamanlardaki en sık kullandığı dolandırıcılık yöntemi ise ‘yılbaşı çekilişi’ oldu. Binlerce liralık ödül, telefon vaad eden siteler, çekiliş üzerinden tuzağa düşürüyor. Bu ilanlara dikkat!

Yeni yıla sayılı günler kala yasa dışı bahis sitelerinin sık kullandığı ‘yılbaşı’ çekilişi tuzakları yeniden gündem oldu.

"250 TL yatır, çekilişe katıl", "Bilet al, büyük ödül seni bekliyor" gibi sloganlarla hazırlanan sahte ilanlar, sosyal medya kullanıcılarını ‘telefon yada binlerce liralık ödül’ vaadiyle vatandaşları kendine çekmeye çalışıyor.

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Yılbaşı çekilişleri

DOLANDICILARDAN YENİ TUZAK

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, bu ilanların sitelerine para yatıran siteye bir daha erişim sağlayamıyor. Vaat edilen çekilişin hiçbir zaman gerçekleşmediğini fark eden sosyal medya kullanıcıları ise dolandırıcıların tuzağına düşüyor.

Dolandırıcılar, çok sayıda kullanıcıya ödül kazandığı söylenerek, kargo teslim ücreti alıp kandırıyor.

Hediye adı altında binlerce liranızı alıyorlar

"10 MİLYON TL'YE KADAR CEZASI VAR"

Sosyal medyada yapılan tüm çekilişlerin izne tabi olduğunu belirten Avukat Aylin Esra Eren, şöyle uyardı:

Kargo veya gümrük adıyla para talep edilmesi nitelikli dolandırıcılık kapsamındayken bilimsel dayanağı olmayan spiritüel vaatler tüketicinin aldatılması anlamına gelir. İzinsiz çekiliş yapanlar hakkında 100 bin TL'den 10 milyon TL'ye kadar adli para cezası ve hapis cezası söz konusudur. Bu fiiller 7258 sayılı Kanun kapsamında 3 ila 6 yıl hapis cezası ile karşılık bulur.

İzinsiz çekilişlerin 10 milyon TL'ye kadar cezası var

Avukat Eren, ilaç ve sağlık ürünlerinin sosyal medyada satışı, reklamı veya çekiliş yoluyla pazarlanmasının da suç olduğunu işaret ederek, “Faizle borç para verilmesi tefecilik suçudur ve 2 ila 6 yıl hapis cezası öngörülmektedir” dedi.

ASTROLOJİ, ENERJİ TEMİZLİĞİNE DİKKAT

Öte yandan sosyal medyada 'kişiye özel astroloji danışmanlığı', 'enerji temizliği' ve 'evlilik tarihi' gibi spiritüel gibi hizmetlere yönelik çekilişler üzerinden de dolandırma vakaları devam ediyor.

Emniyet kaynakları ve avukatlar, çekiliş ve kampanya adı altında yürütülen yasadışı para trafiğine karşı vatandaşları uyarıyor.

‘Yılbaşı çekilişi’ tuzağına dikkat! Her sayfada var, binlerce liranız buhar olabilir

Haberle İlgili Daha Fazlası