İslam Memiş’ten altın tahmini: Uzun vadeli yatırım yapan kazanacak

İslam Memiş’ten altın tahmini: Uzun vadeli yatırım yapan kazanacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının yıl sonuna kadar 5 bin lira, 2026’nın ilk yarısında ise 6 bin lira seviyesine çıkabileceğini açıkladı. Merkez bankası kararları ve ABD enflasyon rakamlarının altın fiyatlarında belirleyici olacağını vurguladı.

Altın yatırımcıları için önümüzdeki 10 gün kritik olacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ONS altının 3 bin 615 ile 3 bin 620 dolar seviyesinde işlem gördüğünü belirterek, “İçeride Merkez Bankası’nın faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz adımı ve ABD enflasyon verileri altın fiyatları üzerinde etkili olacak” dedi. Memiş, gram altının yıl sonunda 5 bin liraya ulaşmasını beklerken, 2026’nın ilk yarısında bu rakamın 6 bin lirayı bulabileceğini ifade etti ve uzun vadeli yatırımın önemine dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

CNN Türk'e konuşan Memiş, altının yeni haftaya yükselişle başladığını belirterek,  "Şu an 3 bin 615 ile 3 bin 620 dolar seviyesine doğru devam ediyor. İçeride Merkez Bankası’nın faiz kararı var perşembe günü. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararını takip edeceğiz, çarşamba günü de Amerika’da enflasyon rakamları belli olacak. Altın fiyatları için aslında kritik 10 gün. Ondan sonraki haftadaysa Amerika Merkez Bankası FED’in faiz kararı var. Dolayısıyla da önümüzdeki 10 gün hem küresel hem de yurtiçi piyasalarda oldukça yoğun ekonomik gelişmeler olacak” dedi. 

GRAM ALTIN VE BİLEZİK FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Yıl sonunda altının gram fiyatının 5 bin lira civarında olacağı beklentisi olduğunu belirten Memiş, “5 gram altının fiyatı, 24 bin 200 lira. 10 gram bilezik fiyatı da 45 bin 500 liraya geliyor. Yıl sonuna doğru altının gram fiyatının 5 bin lira civarında olacağı beklentimiz var. Artık 5 bin lira kapısı açıldı bu da 5 gram altında 25 bin liraya tekabül ediyor ama 2026 yılının ilk yarısında da 6 bin lira beklentim var. O da 30 bin liraya tekabül eder. O yüzden vatandaşlarımız uzun vadeli bir yatırım yaparsa iyi yapmış olur” ifadelerini kullandı.

