Altından yeni rekor! Yükseliş devam ediyor, işte güncel fiyatlar

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Saat 10.50 itibarıyla gram altın 4 bin 787 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 897 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 239 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 3 bin608 dolardan işlem görüyor.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin veriler yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, Fed'in gevşeme sürecine yönelik artan iyimserlikler başta altın olmak üzere kıymetli metaller üzerine etkili oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler, öngörülerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından 3'e yükseldi. Bu durum, genellikle faiz ile ters korelasyon içerisinde olan altın fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.

ONS ALTINDA 3.600 DOLAR DİRENÇ SEVİYESİNDE

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 550 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.