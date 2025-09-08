Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altından yeni rekor! Yükseliş devam ediyor, işte güncel fiyatlar

Altından yeni rekor! Yükseliş devam ediyor, işte güncel fiyatlar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Altın, Gram Altın, Ons Altın, Altın Fiyatları, FED, Faiz İndirimi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yükselişini sürdüren altın yeni haftaya da rekorla başladı. Ons altın 3 bin 613 dolarla, gram altın ise 4 bin 794 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altının gramı, cuma günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 4 bin 755 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altında yeni rekorlar geldi. Altının gram fiyatı 4 bin 794 lirayı, ons altın ise 3 bin 613 dolarla tarihi seviyeye ulaştı. 

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 

Saat 10.50 itibarıyla gram altın 4 bin 787 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 897 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 239 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 3 bin608 dolardan işlem görüyor.

Altından yeni rekor! Yükseliş devam ediyor, işte güncel fiyatlar - 1. Resim

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ 

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin veriler yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, Fed'in gevşeme sürecine yönelik artan iyimserlikler başta altın olmak üzere kıymetli metaller üzerine etkili oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler, öngörülerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından 3'e yükseldi. Bu durum, genellikle faiz ile ters korelasyon içerisinde olan altın fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.

Altından yeni rekor! Yükseliş devam ediyor, işte güncel fiyatlar - 2. Resim

ONS ALTINDA 3.600 DOLAR DİRENÇ SEVİYESİNDE 

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 550 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Denizli'de gece yarısı dehşet anları! Talihsiz kadını halk otobüsü şoförleri kurtardıMerkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir kentin 'şifa deposu'nda hasat zamanı! Verim azaldı, kilosu 200 liraya dayandı - EkonomiVerim azaldı, kilosu 200 liraya dayandıCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz OVP'yi açıkladı! Enflasyon, büyüme, cari açık... İşte yıl sonu hedefleri - EkonomiEnflasyon, büyüme, cari açık... İşte yıl sonu hedefleriDolar 2026, 2027 ve 2028'de kaç lira olacak? İşte OVP'ye göre kur tahminleri - EkonomiDolar 2026, 2027 ve 2028'de kaç lira olacak?Ekonomide 3 yıllık rota belli oluyor! Büyüme, enflasyon, istihdam, dış ticaret... - EkonomiEkonomide 3 yıllık rota belli oluyorEkonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu: Büyüme, enflasyon ve dijital TL planları açıklandı - EkonomiEkonomide 3 yıllık yol haritası belli olduAltın fiyatları rekor kırdı: Uzmanlar uyardı! "Alım fırsatını kaçırmayın" - EkonomiUzmanlar uyardı! "Alım fırsatını kaçırmayın"
Sonraki Haber Yükleniyor...