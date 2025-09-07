Altın rekor kırdı, kuyumcularda yeni dönem başladı! Herkes onu soruyor
Altın fiyatlarının son dönemde peş peşe rekor kırmasıyla düğünlerdeki takı tercihi de değişti. Vatandaşlar, yüksek maliyetli altın yerine daha ulaşılabilir olan gümüş takıya yönelmeye başladı. Kuyumculara gümüş takı soranların sayısında artış yaşanırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Gökay Tuğsavrol da gümüşün altına ulaşamayanlar için yeni bir seçenek olduğunu vurguladı.
Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması, geleneksel düğün takılarını etkiledi. Son dönemde, düğünlerde altın takmakta zorlanan vatandaşlar alternatif olarak gümüş takıya yönelmeye başladı.
GÜMÜŞ TAKILARA İLGİ ARTIYOR
Ekol TV’nin haberine göre; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyali vermesiyle birlikte altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası başladı. Gram altının 4.800 TL seviyelerine yaklaşması, çeyrek altının ise 8.000 TL’ye doğru ilerlemesi vatandaşları alternatif arayışına itti.
Bu süreçte gümüş, daha ulaşılabilir bir seçenek olarak öne çıkmaya başladı. Özellikle düğünlerde altın yerine gümüş takmayı düşünenlerin sayısı gözle görülür şekilde arttı.
GÜMÜŞ, ALTINA ERİŞEMEYENLER İÇİN YENİ SEÇENEK
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Gökay Tuğsavrol "Kuyumcularda artık gümüş takı soranlar olduğunu duyduk. Gümüş, daha çok altına ulaşamayan kişilere, ulaşmakta zorluk çeken insanların ulaşabildiği bir varlık durumunda" dedi.
Tuğsavrol, altındaki yükselişin düğünleri de etkilediği belirtilirken, "Eskiden çeyreğe çeyrek altın deniliyordu, şimdi baktığımız zaman piyasada çok enteresan bir şekilde 'çeyrek bey' diye ananlar var. Şu an gümüşün de TL karşılığı 55'lere vardığını söylemekte fayda var" şeklinde konuştu.