Guatemala'da Yahudi tarikatına baskın! Çocuklar kurtarıldı, bebeklerin katledildiği ortaya çıktı!

Guatemala İçişleri Bakanlığı, Santa Rosa bölgesinde faaliyet gösteren ultra Ortodoks Yahudi tarikatı Lev Tahor'a yönelik düzenlenen baskında kan donduran gerçekler ortaya çıktı. Aşırı ve kapalı uygulamalarıyla bilinen tarikatın yerleşkesine yapılan operasyon sonucunda, Amerikan vatandaşı olan dört çocuk kurtarılırken, yerleşke içerisindeki kazılarda altı aylık bir bebeğin kalıntıları bulundu.

Guatemala İçişleri Bakanlığı, Santa Rosa bölgesindeki bir yerleşkede bulunan ultra Ortodoks Yahudi tarikatı Lev Tahor’a yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Francisco Jiménez tarafından yapılan açıklamaya göre, ulusal polis ve yerel savcılığın ortaklaşa yürüttüğü operasyonda dört Amerikalı çocuk kurtarılırken, yerleşke içerisinde altı aylık bir bebeğin kalıntıları da ortaya çıkarıldı.

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ABD Büyükelçiliği de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Guatemalalı yetkililere teşekkürlerini sunarak, Amerikan vatandaşlarının güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurguladı.

ÇOCUKLAR ABD'YE GÖNDERİLECEK

Hepsi Amerikan vatandaşı olan dört çocuğun, önümüzdeki 24 saat içinde ABD'ye nakledilmesi planlanıyor.

Yetkililer, çocukların koruma altına alındığını ve güvenli bir şekilde ülkelerine gönderilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Guatemala'daki ABD Büyükelçiliği, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve ailelerine ulaştırılmaları için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

LEV TAHOR TARİKATININ KARANLIK YÜZÜ

Lev Tahor, daha önce Meksika ve Kanada'da çocuk istismarı iddiaları nedeniyle büyük tepki toplamış ve 2013 yılında Guatemala'ya taşınmıştı. Özellikle Meksika'nın Chiapas Tapachula bölgesinde yürütülen operasyonlarda, insan kaçakçılığı ve reşit olmayanların cinsel istismarı suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Ocak 2024'te, tarikatın lideri Aaron Teller, reşit olmayan çocukların evlendirilmesini organize ettiği şüphesiyle tutuklanmıştı. Guatemala ve Meksika'da yapılan operasyonlarla, 2024 yılı boyunca toplamda 160'tan fazla çocuk Lev Tahor'un kontrolünden kurtarılmıştı.