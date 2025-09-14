Tek başına üretiyor, tanesini 30 bin liraya satıyor: Sorun olursa öğretmeye çalışıyorum

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Ali Yapıcı, babasından öğrendiği mesleği 20 yıldır sürdürüyor. Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları arasında yer alan bastonculuğu yaşatmaya çalışan Yapıcı, tek başına üretim yaparak geleneği geleceğe taşımaya çalışıyor.

"MEŞAKKATLİ, ÇOK ZOR BİR UĞRAŞ"

Yaklaşık 20 yıldır baston ve ahşap ürünleri üzerine çalıştığını belirten Ali Yapıcı, "Babamın 1982 yılında başlattığı bastonculuğu şu anda Safranbolu'da halen devam ettiriyorum. Karabük'te zaten tek imalatçıyız. Zamanında da yapan yoktu. Bunun sebebi de aslında çok meşakkatli, çok zor bir uğraş. Bunun için çok emek vermeniz gerekiyor, zaman harcamanız gerekiyor" dedi.

"Maalesef ülkemizde böyle el emeğinin değeri çok olmadığı için insanlar maalesef bastonculuğu tercih etmiyorlar" diyen Yapıcı, "El yapımı ürünler diğer ürünlere göre çok daha pahalı olur. Bundan dolayı da insanlar daha çok fabrikasyon ürünlere, makine işi olan bastonlara yöneliyorlar. O yüzden el emeği baston yapan çok kalmadı" ifadelerini kullandı.

"KÖYLÜLER GETİRİR, SATIN ALIRIZ"

Baston yapımı için kızılcık ağacını tercih ettiklerini ifade eden Yapıcı, "Batı Karadeniz bölgesinde en çok kullanılan ağaçlardan biri baston yapım için özellikle kızılcık dalıdır. Biz Batı Karadenizli olduğumuz için çevremizde çok. Çoğu zaman köylüler bağlarından, bahçelerinden getirirler. Biz de onlara ücreti karşılığında satın alırız. Hem onlar atık parçalarını değerlendirmiş olurlar hem de biz onların üzerinden bu sanatı ilerletmiş, devam ettirmiş oluruz" diye konuştu.

FİYAT 30 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

El emeği bastonların fabrikasyonlara göre çok daha kıymetli olduğunun altını çizen Yapıcı, "Makine yapımı bir bastonun fiyatı bugün 250 liradan başlar. Bizim kendi yaptığımız bastonlar el emeği olanlar en düşük fiyatı 1250 lira civarında. İşçiliğine göre 5 bin ile 30 bin arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

Baston başları için yaptığı çeşitli hayvan figürlerinin müşterilerin dikkatini çektiğini aktaran Yapıcı, "Özel yapım isteyenler oluyor. Yurt dışından ve yurt içinden özel koleksiyoner baston ziyaretçileri var. Baston koleksiyonerleri, biriktirenleri var. Onlar için özel çalışmalarımız da oluyor" dedi.

"SOSYAL MEDYADA YÜZLERCE ÇIRAĞIMIZ VAR"

Sosyal medyada yayınladıkları videoların çok beğenildiğini belirten Yapıcı, "Şu anda belki baston videoları 100 milyonun üzerinde bir izlenmeye sahip oldu" ifadelerine yer verdi.

Bastonculuk mesleğinin kendisi için bir aşk sanatı olduğunu kaydeden Yapıcı, şunları söyledi: