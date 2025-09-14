Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Oğlunun sağlığı için arayışa girdi, üretimde öncü oldu! Giresunlu girişimcinin ilham veren hikayesi

Oğlunun sağlığı için arayışa girdi, üretimde öncü oldu! Giresunlu girişimcinin ilham veren hikayesi

- Güncelleme:
Giresun'da oğlu alerjik bir bebek olan kadın girişimci Gizem Ceren, sağlıklı ve hijyenik saklama bezi arayışına girdi. Ceren, balmumundan ürettiği gıda saklama bezleri ve keseleriyle hem oğlunun sağlığını korudu hem de sıfır atık, plastiksiz ve sürdürülebilir hayatın yerel öncülerinden biri oldu.

Giresunlu kadın girişimci Gizem Ceren'in girişimcilik hikayesi, oğlunun yaşadığı sağlık sorunuyla başladı.

Alerjik bir bebek olan oğlunun gıdalarını plastikten uzak ve sağlıklı şekilde saklamak isteyen Ceren, çözümü doğada buldu. Araştırmaları sırasında balmumundan yapılan geleneksel saklama bezlerini keşfetti ve bu yöntemi modernize ederek yeniden hayata geçirdi.

EVİNE KURDUĞU ATÖLYEDE ÜRETİME BAŞLADI

Evinde kurduğu küçük atölyede üretime başlayan Ceren, balmumundan gıda saklama bezleri ve keseleriyle hem oğlunun sağlığını korudu hem de sıfır atık, plastiksiz ve sürdürülebilir yaşamın yerel öncülerinden biri oldu.

OĞLUNUN SAĞLIK SORUNLARI ARAYIŞA YÖNLENDİRDİ

Oğlunun sağlık sorunları nedeniyle sıfır atık projesini geliştirdiğini anlatan Ceren, "Önceliğim oğlumun gıdalarını sağlıklı saklamaktı. Balmumu bezleriyle hem terlemeyi hem de küflenme sorununu ortadan kaldırdık. Böylece plastikten uzak, doğayla uyumlu bir yöntem bulmuş oldum" dedi.

"ESKİ YÖNTEMİ MODERNİZE ETTİM"

Balmumundan bezlerin aslında Anadolu'da peynir ve yiyeceklerin saklanmasında kullanılan eski bir yöntem olduğunu belirten Ceren, "Biz bu geleneği modernize ederek yeniden canlandırdık. Çiğ et ve balık hariç hemen her gıdayı bu bezlerde uzun süre taze tutabiliyoruz.

Uzun vadeli hayali hedefim ise, kırsalda bir sürdürülebilir hayat ve üretim atölyesi kurmak. Böylece hem kadın emeğini güçlendirmeyi hem de doğayla uyumlu bir hayat felsefesini daha geniş kitlelere yaymayı amaçlıyorum" diye konuştu.

