Haberler > 3. Sayfa > Antalya'da cinayet gibi kaza! Göz göre göre ölümüne neden oldu

Antalya'da cinayet gibi kaza! Göz göre göre ölümüne neden oldu

- Güncelleme:
Antalya&#039;da cinayet gibi kaza! Göz göre göre ölümüne neden oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da trafikte tartıştığı Mehmet Tekelioğlu'na otomobiliyle çarpıp kaçan ve ölümüne neden olan Ahmet D.'nin yargılamasına başlandı. Aile suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken mahkeme heyeti, otomobil sürücüsü Ahmet D.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ertelendi.

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Mehmet Tekelioğlu'na otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Ahmet D.'nin yargılanmasına başlandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada aile suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Antalya'da cinayet gibi kaza! Göz göre göre ölümüne neden oldu - 1. Resim

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi'nde 15 Temmuz sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'ndeki serasına giderek sulama yapan Mehmet Tekelioğlu (52), ardından motosikletiyle çalıştığı bilişim firmasına doğru yola çıktı. Saat 08.00 sıralarında çalıştığı iş yerine yaklaşan Tekelioğlu ile otomobil sürücüsü Ahmet D. arasında iddiaya göre tartışma yaşandı. Yeşil ışığın yanması ile birlikte yoluna devam eden Tekelioğlu'nu aracıyla takip eden Ahmet D., motosiklete çarparak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Antalya'da cinayet gibi kaza! Göz göre göre ölümüne neden oldu - 2. Resim

Kazanın ardından ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tekelioğlu, kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaza yerinden kaçan ve aracı park ederek yaya olarak bölgeden uzaklaştıkları tespit edilen Ahmet D. ve araçtaki U.S. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet D., 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken U.S. ise serbest bırakıldı.

Antalya'da cinayet gibi kaza! Göz göre göre ölümüne neden oldu - 3. Resim

Olay ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, Ahmet D.'nin kullandığı otomobilin camından bir kişinin yanlarında motosikletle seyreden Mehmet Tekelioğlu'na uzanmaya çalıştığı, ardından Ahmet D.'nin ani bir hareketle aracın direksiyonunu kırarak motosiklete çarptığı görüldü. Görüntünün devamında araç sürücüsü Ahmet D. hızla olay yerinden uzaklaşırken, çarpmanın şiddetiyle savrulan ve motosikletten düşen Mehmet Tekelioğlu'nun yerde sürüklenerek yol kenarında park halindeki başka bir araca çarptığı görüldü.

Antalya'da cinayet gibi kaza! Göz göre göre ölümüne neden oldu - 4. Resim

DURUŞMA ERTELENDİ 

Tekelioğlu'na otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Ahmet D.'nin yargılanmasına başlandı. Yaklaşık 4 saat süren ilk duruşmada mahkeme heyeti otomobil sürücüsü Ahmet D.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 9 Ocak 2026 tarihine ertelendi. Mahkeme çıkışında konuşan Mehmet Tekelioğlu'nun eşi Bilge Ateş Tekelioğlu ve annesi Hanım Tekelioğlu, adalete güvenlerinin tam olduğunu ve suçluların gereken cezayı almasını istediklerini belirtti.

