Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi' Kim Min-Jae’ye İtalyan markajı

EMİNULUÇ - Kadro planlamasında eksikleri ara transferde gidermeyi planlayan Fenerbahçe, Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda dört mevkiye takviye için harekete geçmişti.

Sol bek için Ferdi Kadıoğlu’nu, stoper için Kim Min-Jae’yi, orta saha için Goretzka’yı liste başına koyan sarı lacivertliler, golcü konusunda ise profili belirlese de ismi henüz netleştirmemişti.

Başkan Sadettin Saranönceki gün düzenlediği basın toplantısında transfer çalışmalarının olduğunun altını çizerken, ara dönemde takviyenin zorluklarına da değinmişti ki, zaten kolay olmayan süreçte Fenerbahçe’nin önüne dev engeller çıktı.

KESENİN AĞZINI A ÇT ILAR

Brighton menajeri Fabian Hürzeler as oyuncusu Ferdi’yi elden çıkarmayı düşünmüyor. Bayern Münih de rotasyonda önemli bir yer tutan Goretzka’yı devre arasında göndermeye sıcak bakmıyor. Ancak en büyük problem Juventus.

Stoper arayışındaki İtalyan devi zaten Skriniar’ın peşinde. Şimdi de Kim Min-jae’yi listesine aldı. Teknik direktör İgor Tudor, bu iki oyuncudan birisini kadrosuna katmakta kararlı. Sarı lacivertlilerin Skriniar’dan vazgeçmek gibi bir düşüncesi yok. Ancak kesenin ağzını açan Juventus karşısında Kim transferinden zaferle çıkmak pek de kolay görünmüyor.