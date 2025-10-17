Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Abraham rekor peşinde

Abraham rekor peşinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Abraham rekor peşinde
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Roma formasıyla 2021'de 27 defa fileleri havalandırarak en golcü sezonunu yaşayan İngiliz yıldızın hedefi bu sayıyı geçerek kendi rekorunu kırmak ve Beşiktaş’ın tarihine geçmek.

MURADTAMER - Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Tammy Abraham vites yükseltmeye hazır durumda. Toplamda sekiz gole ulaşan İngiliz santrfor, böylece son altı yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Abraham, kariyerinde ilk 13 maçlık performans bazında bundan önceki en iyi sezon başlangıcını 2019-2020 sezonunda Chelsea formasıyla yaşamıştı. Rekoru ise Roma formasıyla attığı 27 gol. Abraham’ın Beşiktaş’taki performansı, Roma’da forma giydiği döneme oldukça yakın bir seviyede ilerliyor.

TAMAMEN İYİLEŞTİ

Bu sezon sekiz golü bulunan ve 20 gol daha atması durumunda kariyerinde en golcü sezonu yaşayacak olan yıldız oyuncu bu hedefi gerçekleştirmek için oldukça kararlı.

Galatasaray derbisinde omzundaki sakatlığa rağmen forma giyen Abraham, mücadeleyi golle tamamlamıştı. Sahadaki mücadele gücü ve pozisyon alma becerisiyle alkış toplayan İngiliz yıldıza, millî ara da çok iyi geldi. Tamamen iyileşen Abraham, Gençlerbirliği maçında da gollerine devam ederek form grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor? Canlı yayında çarpıcı iddiaO koreografi için konuştu: Cedi ağlamış
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
O koreografi için konuştu: Cedi ağlamış - SporO koreografi için konuştu: Cedi ağlamışFenerbahçe Beko ikinci yarıda açıldı, Bayern Münih’i devirdi - SporFenerbahçe Beko ikinci yarıda açıldı, Bayern Münih’i devirdi2026 FIFA Dünya Kupası’na yoğun ilgi: Bir milyonun üzerinde bilet satıldı - SporBir milyonun üzerinde bilet satıldıAntalyaspor hakem atamalarına patladı, TFF'ye sert çıktı! "Bu hafta dikkatlice izleyeceğiz" - SporAntalyaspor hakem atamalarına patladı!Fenerbahçe'den kombine bilet kararı: Yeniden satışa çıkıyor - SporFenerbahçe'den kombine bilet kararı: Yeniden satışa çıkıyorFenerbahçe'de 4 isimle yollar ayrıldı! - SporFenerbahçe'de 4 isimle yollar ayrıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...