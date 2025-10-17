Abraham rekor peşinde

MURADTAMER - Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Tammy Abraham vites yükseltmeye hazır durumda. Toplamda sekiz gole ulaşan İngiliz santrfor, böylece son altı yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Abraham, kariyerinde ilk 13 maçlık performans bazında bundan önceki en iyi sezon başlangıcını 2019-2020 sezonunda Chelsea formasıyla yaşamıştı. Rekoru ise Roma formasıyla attığı 27 gol. Abraham’ın Beşiktaş’taki performansı, Roma’da forma giydiği döneme oldukça yakın bir seviyede ilerliyor.

TAMAMEN İYİLEŞTİ

Bu sezon sekiz golü bulunan ve 20 gol daha atması durumunda kariyerinde en golcü sezonu yaşayacak olan yıldız oyuncu bu hedefi gerçekleştirmek için oldukça kararlı.

Galatasaray derbisinde omzundaki sakatlığa rağmen forma giyen Abraham, mücadeleyi golle tamamlamıştı. Sahadaki mücadele gücü ve pozisyon alma becerisiyle alkış toplayan İngiliz yıldıza, millî ara da çok iyi geldi. Tamamen iyileşen Abraham, Gençlerbirliği maçında da gollerine devam ederek form grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.