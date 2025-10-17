O koreografi için konuştu: Cedi ağlamış

Dev Adamlar’ın kaptanı Cedi Osman, A Millî Takım’ın Gürcistan maçında tribünde yapılan o koreografi için konuştu:

"Harikaydı. Gerçekten şaşırdım. Maçı izlerken bir anda kendimi Eda Erdem ve Hakan Çalhanoğlu’nun yanında gördüm. Üç kaptan, hep birlikte. Gördüğümde çok duygulandım. Millî takım kazandığı için tabii daha güzel oldu..."