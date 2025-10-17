Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > O koreografi için konuştu: Cedi ağlamış

O koreografi için konuştu: Cedi ağlamış

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
O koreografi için konuştu: Cedi ağlamış
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cedi Osman, A Millî Takım’ın Gürcistan maçındaki tribün koreografisinin kendisini duygulandırdığını ve kaptanlarla birlikte olmanın özel bir an olduğunu söyledi.

Dev Adamlar’ın kaptanı Cedi Osman, A Millî Takım’ın Gürcistan maçında tribünde yapılan o koreografi için konuştu:

"Harikaydı. Gerçekten şaşırdım. Maçı izlerken bir anda kendimi Eda Erdem ve Hakan Çalhanoğlu’nun yanında gördüm. Üç kaptan, hep birlikte. Gördüğümde çok duygulandım. Millî takım kazandığı için tabii daha güzel oldu..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor? Canlı yayında çarpıcı iddiaTrump'ın eski danışmanı John Bolton'a 18 suçlama!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Beko ikinci yarıda açıldı, Bayern Münih’i devirdi - SporFenerbahçe Beko ikinci yarıda açıldı, Bayern Münih’i devirdi2026 FIFA Dünya Kupası’na yoğun ilgi: Bir milyonun üzerinde bilet satıldı - SporBir milyonun üzerinde bilet satıldıAntalyaspor hakem atamalarına patladı, TFF'ye sert çıktı! "Bu hafta dikkatlice izleyeceğiz" - SporAntalyaspor hakem atamalarına patladı!Fenerbahçe'den kombine bilet kararı: Yeniden satışa çıkıyor - SporFenerbahçe'den kombine bilet kararı: Yeniden satışa çıkıyorFenerbahçe'de 4 isimle yollar ayrıldı! - SporFenerbahçe'de 4 isimle yollar ayrıldı!Galatasaray – Bodo/Glimt maç biletleri satışta: En pahalı bilet 40 bin TL! - SporGalatasaray – Bodo/Glimt maç biletleri satışta: En pahalı bilet 40 bin TL!
Sonraki Haber Yükleniyor...