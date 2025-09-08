Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha! Başakşehir, ayrılığı resmen duyurdu

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, teknik direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

BAŞAKŞEHİR KARNESİ



2023 yılının Eylül ayında Başakşehir'in teknik direktörlük koltuğuna oturan 45 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul ekibinin başında 98 maça çıktı. Turuncu-lacivertliler, Çağdaş Atan yönetiminde Süper Lig'de 73 mücadelede 34 galibiyet, 15 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.