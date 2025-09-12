Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'ın rakibi Başakşehir: Ligde 35'inci randevu

Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş, 13 Eylül Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Ligde 2 maçı eksik siyah-beyazlılar, 3 puan ve averajla 11'inci sırada yer alıyor. RAMS Başakşehir ise ligde çıktığı 2 müsabakada da rakipleriyle eşitliği bozamadı. Avrupa kupalarına veda eden turuncu-lacivertliler, hafta içerisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin teknik direktörlük görevini yaptığı Başakşehir, ligde 13'üncü basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçında 2 oyuncu formasından uzak kalacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ile Mustafa Hekimoğlu, Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

SERGEN YALÇIN BİN 386 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ TARAFTARIYLA BULUŞACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıkacak. Yalçın, son olarak 27 Kas 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan maçta Beşiktaş'ın başarısı için kulübede yer almıştı.

Bin 386 gün sonra Dolmabahçe'ye siyah-beyazlı ekiple adım atacak Sergen Yalçın, önceki dönemde Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

3 YENİ TRANSFER FORMA BEKLİYOR

Beşiktaş'ta yeni transferler, ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Ligde ilk maçlarına Alanya deplasmanında çıkan El Bilal Toure ve Tiago Djalo'nun yanı sıra takıma yeni katılan Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı, Dolmabahçe'de Beşiktaşlı taraftarların önünde sınav verecek.

Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı, RAMS Başakşehir maçında teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekleyecek. Söz konusu 3 oyuncu, Başakşehir karşısında şans bulması durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirecek.

RIDVAN YILMAZ BİN 224 GÜN SONRA DOLMABAHÇE'DE

İskoç ekibi Rangers'tan eski takımı Beşiktaş'a geri dönen sol bek Rıdvan Yılmaz, yaklaşık 3,5 yıl sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Genç oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak 2021-2022 sezonunun 36'ıncı haftasında 8 Mayıs 2022 tarihinde giydi. Rıdvan Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bin 224 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuşacak.

10 GALİBİYET, 11 YENİLGİ

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana Başakşehir adıyla devam eden rakibiyle yaptığı 37 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 10 defa üstünlük kurabilen Beşiktaş, 11 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekibin 45 golüne, RAMS Başakşehir 46 golle karşılık verdi.

Süper Lig'de 34 kez karşılaşan 2 ekipten RAMS Başakşehir'in 10, Beşiktaş'ın 9 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 15 maçta da beraberlik bozulamadı. Beşiktaş söz konusu maçlarda 40 gol kaydederken, Başakşehir ise 41 golle rakibine karşılık verdi.