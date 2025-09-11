Sergen Yalçın kolları sıvadı! Küllerinden doğacak

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın yeniden başına geçen teknik direktör Sergen Yalçın, imzası kurumadan çıktığı ilk maç olan Alanyaspor sınavında takımın röntgenini çekti. Millî arada oyuncularla birebir görüşmeler gerçekleştiren tecrübeli teknik adam, takımın bir an önce toparlanması için yoğun mesai yapıyor. Şampiyon apoletli teknik adamın öncelikli hedefi yeni transferler Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’yi takıma adapte ederek, yıldız oyuncuların da potansiyellerini sahaya yansıtmasını sağlamak.

TEK TEK İZAH EDİYOR

Sağ kanatta Cerny ile solda Cengiz Ünder’i kullanmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon beklentilerin altında kalan Orkun Kökçü ve Rafa Silva’nın da verimliliğini artırmak için yoğun çaba sarf ediyor. İki oyuncunun ritmini bulması hâlinde takımın hücumda etkili olacağını düşünen Sergen Yalçın, bu konuda özel çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu oyuncuların uyum problemi yaşamaması için idmanlarda neler yapması gerektiğini tek tek izah eden başarılı teknik adam, takımın birkaç hafta içinde istediği seviyeye gelmesini hedefliyor.

İKİ TRANSFER YOLDA

Beşiktaş’ın stoper ve orta saha transferleri için girişimlerinde sona gelindi. Aymeric Laporte için son karar bugün FIFA’dan gelecek. Salih Özcan için de pazarlıklar son aşamada. İki oyuncunun da aksilik olmadığı durumda Beşiktaş’a imza atması bekleniyor.

YILMAZ'LA DEVAM

Beşiktaş Kulübü, 24 yaşındaki futbolcu Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Başkan Serdal Adalı, gelişimini siyah beyazlıların futbol akademisinde tamamlayan Yılmaz’a yeni dönemde başarılar diledi.

NDİDİ ENDİŞESİ

Güney Afrika-Nijerya maçında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Wilfred Ndidi’nin durumu merak ediliyor. Nijeryalı oyuncu ile alakalı kulübe gelen ilk bilgi önemli bir durumun olmadığı yönünde. Ndidi’nin İstanbul’a geldiğinde yapılacak detaylı kontrolleri sonrasında durumu netleşecek.

SVENSSON YARIŞI

Beşiktaş’ın kadroda düşünülmeyen isimlerinden Jonas Svensson için Süper Ligi’in iki kulübü devrede. Antalyaspor ve Kocaelispor, Norveçli oyuncu için yarışıyor. Transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. Svensson’un, Antalyaspor’a daha sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.