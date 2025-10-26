Fenerbahçe'de Jhon Duran sürprizi! Tedesco'nun planı ortaya çıktı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe'de iki aylık sakatlığının ardından Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart maçında formasına kavuşan Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın, Süper Lig'deki Gaziantep FK maçında sahaya sürüleceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica ile oynadığı maçta sakatlanan Jhon Duran, iyileşmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart maçıyla geri dönmüştü.
GAZİANTEP FK MAÇINDA DA SÜRE ALACAK
Stuttgart maçının 87. dakikasında oyuna dahil olan Jhon Duran'ın Gaziantep FK maçında da süre alacağı iddia edildi.
Sabah'ın haberine göre; Tedesco, Jhon Duran'ı yarınki maçın ikinci yarısında sahaya sürecek.
ASIL HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ
Öte yandan Domenico Tedesco'nun Jhon Duran'da asıl hedefi Beşiktaş derbisi. Gazetenin geçtiği haberde, Tedesco'nun Kolombiyalı golcüyü derbide ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı aktarıldı.
Jhon Duran söz konusu süreçte kondisyon eksiğini kapatıp hazır hale gelecek.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı