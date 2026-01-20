Milli Savunma Bakanlığı 2026 yılına kapsamlı bir personel alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre MSB, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edecek. Adaylar ''MSB personel alımı başvurusu bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak?'' sorularının cevaplarını araştırırken birçok kişi başvuru süreci, kontenjan dağılımı, şartlar ve sonuç takvimini de merak ediyor.

2026 yılı alımı kapsamında 109 memur kadrosu açıldı. Kadrolar Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Milli Savunma Üniversitesi arasında paylaştırıldı. Sözleşmeli personel alımında ise toplam 1349 kişilik kontenjan bulunuyor. En yüksek alım MSB bünyesinde yapılırken, kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi de önemli sayıda personel istihdam edecek. Peki, MSB personel alımı başvurusu bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan 1349 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 26 Aralık 2025 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 25 Ocak 2026 tarihine kadar Bakanlığın personel temin sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

MSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tarafından sonuç tarihi henüz paylaşılmadı. Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme ve sınav sürecinin yürütülmesiyle birlikte sonuçların Şubat ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar ve sürece ilişkin tüm resmi duyurular Milli Savunma Bakanlığı’nın personel temin sistemi üzerinden adaylara duyurulacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1349 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeli personel alımına başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan genel şartları taşıması gerekiyor. Adaylardan 2024 KPSS’ye girmiş olmaları ve ilgili kadro için belirlenen puan türünden yeterli puanı almaları isteniyor.

Her pozisyon için aranan öğrenim durumu, bölüm, mesleki yeterlilik ve özel şartlar başvuru kılavuzunda belirtiliyor. Ayrıca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması da alım sürecinin önemli şartları arasında.

