Sapanca Gölü kıyı şeridinde bulunan 89 kaçak iskele ve yapının kaldırılması için verilen yasal süre doldu. Bu sabah kıyı şeridini işgal eden yapıların yıkım çalışmasına başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın "Sapanca kıyılarını vatandaşlara açacağız" açıklamasının ardından başlatılan yasal süreçte, 1 Ocak tarihinde tebligat gönderilen ve tahliyesi istenen 89 farklı nokta için tanınan 20 günlük süre bugün itibarıyla sona erdi.

KAÇAK İSKELELER SÖKÜLDÜ

Bazı mülk sahiplerinin tebligat sonrası kendi imkanlarıyla söküm yaptığı bölgede, kaldırılmayan yapılar için belediye ekipleri sabahın ilk saatlerinde operasyon başlattı. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) bünyesindeki ekipler; 4 paletli ekskavatör, 4 damperli kamyon, 2 kazıcı-yükleyici ve çok sayıda personelle göl kıyısına indi. Kıyı-kenar çizgisini ihlal eden ve gölün içine kadar uzanan kaçak iskeleler, iş makineleri yardımıyla kontrollü bir şekilde yerinden sökülerek kamyonlara yüklendi.

Sapanca Gölü çevresinde kaçak yapıların yıkımına başlandı

"VATANDAŞLARIMIZIN KULLANIMINA AÇILACAK"

Öte yandan konuyla ilgili SASKİ’den yapılan açıklamada, "Sapanca Gölü çevresinde yürüttüğümüz çalışma bir yıkım değil, kamusal alanların hukuka uygun şekilde geri kazanılmasıdır. Kıyı şeridinde yer alan kaçak iskeleler kontrollü biçimde kaldırılmakta, göl ekosistemine zarar verilmemektedir. Bu adımla birlikte Sapanca Gölü kıyıları yeniden vatandaşlarımızın kullanımına açılacak, göl dış etkenlerden korunacak ve kıyı-kenar çizgisinde hukuksuz yapılaşmanın önüne geçilecektir" ifadelerine yer verildi.

