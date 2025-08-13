Sakarya'da feci kaza! Karşıya geçmeye çalışan kadına araç çarptı... Üzerinden başka araçlar da geçti
Güncelleme:
Korkunç kaza Sakarya'da meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına önce SUV tipi araç çarptı. Aracın çarpmasıyla yola savrulan talihsiz kadının üzerinden başka araçlar da geçti. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının üzerinden ise kimlik çıkmadı.
D-650 kara yolu Arifiye ilçesi Aşağı Kirazca Mahallesi mevkiinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen SUV tarzı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.
ÜZERİNDEN BAŞKA ARAÇLAR DA GEÇTİ
Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan kadının üzerinden arkadan gelen başka araçlar geçerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KİMLİK ÇIKMADI
Yapılan incelemede, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
