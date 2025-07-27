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10 araç birbirine girmişti! 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trafik Kazası, İstanbul, Beyoğlu, Ölü, Yaralı, Otobüs, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 2 özel halk otobüsü ile çöp kamyonunun da aralarında bulunduğu 10 aracın karıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tarlabaşı Bulvarı'nda 22 Temmuz'da 10 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Araç içi kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde sürücünün ayağa kalkması, kontrolden çıkan otobüsün diğer araçlara çarpması yer aldı.

10 araç birbirine girmişti! 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Tarlabaşı Bulvarı'nda İETT'ye bağlı 2 özel halk otobüsü, çöp kamyonu, 4 hafif ticari araç, 2 taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si temizlik görevlisi 5 kişi yaralanmıştı. Temizlik görevlisi Uğur Tilkici'nin tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü F.A. (61), adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca da kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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