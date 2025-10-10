Samsun'da ekmeğe zam! Yeni tarife yarından itibaren geçerli

Samsun'da bir süredir yeni fiyat tarifesi beklenen ekmekte zam haberi bugün geldi. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Samsun Fırıncılar Odası, ekmeğe zam yapma kararı alarak, somun ekmeğin fiyatını 15 TL olarak belirledi.

"ZAM YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

Yarın uygulanacak yeni tarifenin büyük şehirlerde ağustos ayından itibaren uygulandığına dikkat çeken Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, "Yeni tarife yarın uygulanmaya başlayacak. Çevre iller ve diğer büyük şehirlerde uzun zamandır ekmek kilo bazında 75 liradan satılıyor. Hammadde ve diğer girdilerimiz de çok arttı. Zam yapmak zorunda kaldık. 210 gram ekmeğin fiyatını 15 TL olarak belirledik. Bizde de kilosu 71,5 TL'ye gelmiş oldu. Vali beyin isteği üzerine de ekmeğimize 10 gram fazladan koyduk. Simit fiyatlarına ise şu anda zam düşünmüyoruz" dedi.

SAMSUN'DA ZAMLI EKMEK TARİFESİ

Yeni tarife ile birlikte Samsun genelinde yarından itibaren 420 gram tandır ekmek 30 TL, 1680 gram Karadeniz ekmeği 120 TL, 200 gram sade pide 15 TL, 150 gram lavaş 15 TL ve 150 gram kıymalı hamuru da 25 TL'den satışa sunulacak.