Sakarya'da acı olay! 14 yaşındaki Ahmet canından oldu
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Sakarya’da meydana gelen kazada bisiklet kullanan 14 yaşındaki Ahmet Civelek’e cip çarptı. Talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hendek D-100 Karayolu Kargalı Hanbaba Mahallesi yan yolda meydana gelen olayda, E.Ö. idaresindeki yabancı plakalı cip, bisikletiyle ilerleyen 14 yaşındaki Ahmet Civelek’e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Civelek ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Hendek Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Civelek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken, sürücü E.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş