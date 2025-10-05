Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sakarya'da acı olay! 14 yaşındaki Ahmet canından oldu

Sakarya'da acı olay! 14 yaşındaki Ahmet canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da acı olay! 14 yaşındaki Ahmet canından oldu
Sakarya, Bisiklet, Çarpışma, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’da meydana gelen kazada bisiklet kullanan 14 yaşındaki Ahmet Civelek’e cip çarptı. Talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hendek D-100 Karayolu Kargalı Hanbaba Mahallesi yan yolda meydana gelen olayda, E.Ö. idaresindeki yabancı plakalı cip, bisikletiyle ilerleyen 14 yaşındaki Ahmet Civelek’e çarptı.

Sakarya'da acı olay! 14 yaşındaki Ahmet canından oldu - 1. Resim

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Civelek ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Hendek Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Civelek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken, sürücü E.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye dahil 8 ülkeden ortak 'Gazze' açıklaması: Hamas'ın adımını memnuniyetle karşılıyoruzDünya'ya 361 bin 459 kilometre yaklaşacak! 2025'in ilk 'Süper Ay'ı için geri sayım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Sokak ortasında meydan dayağı kamerada - 3. SayfaÇocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!Ankara'dan ölüm getirmiş... Yazar Hanzade Özerten Urul hayatını kaybetti - 3. SayfaYazar Hanzade Özerten Urul hayatını kaybettiBilecik'te sıcak saatler! 40 işçi barınıyordu, konteynerler teker teker yandı - 3. Sayfa40 işçi barınıyordu, konteynerler teker teker yandı!6 çocuğu diri diri yakmaya kalktı! Benzinli dehşette şoke eden karar - 3. SayfaBenzinli dehşette şoke eden karar!Muhammet Akan sırra kadem bastı! Gözü yaşlı annenin tek bir isteği var... - 3. SayfaTalihsiz kadın başına gelenleri tek tek anlattıŞanlıurfa'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaŞanlıurfa'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...