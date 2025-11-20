CHP'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi milletvekillerinin yaptığı toplantıda İmralı konusu ele alındı. Sezgin Tanrıkulu, Oğuz Kaan Salıcı, Okan Konuralp ve Taşkın Özer İmralı’ya gitme yönünde oy kullanırken, 7 milletvekili "Hayır" dedi. Konuyla ilgili son sözü Genel Başkan Özgür Özel söyleyecek.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın gerçekleştireceği 18. toplantısında, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirecek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi de dahil olmak üzere gelecek süreçte yapacağı çalışmaları görüşecek.

Kritik toplantı öncesinde dün akşam CHP'li Komisyon üyesi milletvekilleri bir araya geldi. CHP'li vekillerin yaptığı toplantıda İmralı konusu ele alındı. Saat 23.00'e kadar devam eden toplantıda komisyon üyesi 7 milletvekili İmralı adasına gidilmemesi yönünde oy kullanırken, 4 milletvekili ise gidilmesi gerektiğini yönünde görüş bildirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre Sezgin Tanrıkulu, Oğuz Kaan Salıcı, Okan Konuralp ve Taşkın Özer, İmralı’ya gitme yönünde oy kullanırken, Umut Akdoğan, Murat Emir, Nurhayat Kayışoğlu, Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Türkan Elçi ve Salih Uzun 'hayır' dedi.

SON SÖZÜ ÖZGÜR ÖZEL SÖYLEYECEK

CHP’de bu konudaki kesin karar, yarınki İmralı oylaması öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı toplantıda alınacak. Özel’e yakın kaynaklar ise İmralı’ya gidilmemesinden yana görüş beklendiğini belirtti.

MAHMUT EKİNCİ

