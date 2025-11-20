Yoğun aroması ve lezzetiyle mutfakların vazgeçilmezi olan çörekotu, sevilerek tüketilen baharatlardan biri. Yeni araştırmalar, bu popüler baharatın sağlığa önemli faydalar sağlayabileceğini ortaya koydu.

Osaka Metropolitan Üniversitesi tarafından yürütülen ve Food Science & Nutrition dergisinde yayımlanan klinik çalışmada, düzenli olarak yemeklere eklenen çörek otunun sekiz hafta boyunca tüketildiğinde “kötü kolesterol” düzeylerinde anlamlı düşüş yaşandığı, “iyi kolesterol” düzeylerinin ise arttığı görüldü.

Kolesterolü düşüren baharat! Araştırmalar kanıtladı, günde 1 kaşığı yetiyor

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR, İYİ KOLESTEROLÜ YÜKSELTİYOR

Araştırmaya katılanlar günde yaklaşık bir yemek kaşığı (5 gram) çörek otu tozu tüketti. Bilim insanları, sekiz hafta boyunca kanlarındaki kolesterol seviyelerini yakından izledi.

Çalışmada, katılımcıların kan trigliseritleri, LDL (kötü) kolesterol ve toplam kolesterol seviyelerinde belirgin düşüşler gözlemlenirken, HDL (iyi) kolesterol seviyelerinde artış tespit edildi.

LDL kolesterol, yüksek seviyelerde atardamarlarda plak birikimine yol açarak kalp hastalığı ve felç riskini artırdığı için “kötü” kolesterol olarak adlandırılıyor.

Kolesterolü düşüren baharat! Araştırmalar kanıtladı, günde 1 kaşığı yetiyor

ÇALIŞMADA SEVİNDİRİCİ SONUÇLAR…

Çalışmanın yazarı Prof. Kojima-Yuasa, “Bu çalışma, çörek otu tohumlarının obezite ve yaşam tarzına bağlı hastalıkları önlemede fonksiyonel bir gıda olarak faydalı olduğunu güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. İnsan denemelerinde kan lipidlerini düşürücü etkilerini gözlemlemek oldukça sevindiriciydi” dedi.

Prof. Kojima-Yuasa, “Uzun dönemli ve daha geniş katılımlı klinik çalışmalar yaparak çörek otunun metabolizma üzerindeki etkilerini incelemeyi hedefliyoruz. Özellikle diyabette insülin direnci ve iltihap belirteçleri üzerindeki etkilerini araştırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bu çalışma, çörek otunun sağlık üzerindeki faydalarını inceleyen son araştırmalardan biri. Daha önce yapılan başka bir çalışma, bu baharatın irritabl bağırsak sendromu belirtilerini hafifletmeye yardımcı olduğunu göstermişti.

Kolesterolü düşüren baharat! Araştırmalar kanıtladı, günde 1 kaşığı yetiyor

NOHUT VE SİYAH FASULYENİN DE ETKİSİ BÜYÜK

Araştırmalar ayrıca, günlük bir porsiyon nohut tüketmenin kolesterol seviyelerini düşürmeye, siyah fasulye tüketmenin ise iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

72 pre-diyabetik katılımcının yer aldığı çalışmada, 12 hafta boyunca günlük nohut ve siyah fasulye tüketiminin etkileri izlendi. Bulgular, günlük yaklaşık 160 gram (pişmiş) nohut tüketen katılımcıların kolesterol seviyelerinde iyileşme sağladığını ortaya koydu. Ayrıca siyah fasulye tüketiminin iltihaplanmayı azalttığı görüldü.

MELİN ÖZTÜRK

Haberle İlgili Daha Fazlası