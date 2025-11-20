Kanal D’nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 20 Kasım Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Gelinlerin gün boyunca hazırladığı tabaklar kayınvalideler tarafından puanlanırken günün birincisi ve puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yarışmada bugün, birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelin belli oluyor.

Gelinim Mutfakta programında bu hafta hem gelinler hem de kayınvalideler arasında rekabet dolu anlar yaşandı. Yarışmanın 20 Kasım 2025 tarihli bölümünde yapılan puanlamanın sonucu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Günün birincisi ile puan sıralamasına ilişkin bilgiler merakla araştırılıyor.

20 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın yeni bölümü Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladı ancak günün birincisi ve verilen toplam puanlar, bölüm bittikten sonra yarışma ekibi tarafından açıklanacak. Gelinlerin tabakları kayınvalideler tarafından puanlandıktan sonra en yüksek puanı alan gelin günün birincisi oluyor. 20 Kasım günün birincisi açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

20 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Günlük puan tablosunda ilk sıralara yerleşmeyi başaran gelinler, hafta finalinde elenmeden kurtulmak istiyor. Ayrıca haftalık puan tablosunda ilk sırada yer alan gelin hafta finalinde 10 altın bilezik kazanıyor. 20 Kasım 2025 puan durumu, Gelinim Mutfakta’nın bugünkü bölümünün yayınlanmasının ardından haberimize eklenecek.

Dünün (18 Kasım) puan durumu şu şekildeydi:

Hanife : 17 PUAN

Tuğba: 17 PUAN

Emsal: 13 PUAN

Nursima: 10 PUAN

ANTALYA KULAK ÇORBASI TARİFİ

Önce eti kavurup suyunu çektiriyoruz. Ardından sıvı yağ ekleyip birkaç dakika daha kavuruyoruz. Üzerine doğranmış soğanları ekleyip yumuşayana kadar karıştırarak kavuruyoruz. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyoruz.

5-6 bardak kaynar suyu tencereye ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Su kaynayınca mantı ve nohutu ilave ediyor, baharatlarını da ekleyip mantılar yumuşayana kadar pişiriyoruz.

Ocaktan almadan önce limon suyunu ekliyoruz ve çorbayı sıcak servis ediyoruz.

IREM ÖZCAN

