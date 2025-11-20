İmralı çağrılarının ardından MHP'den Selahattin Demirtaş paylaşımı
İmralı çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, son olarak Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yıldız paylaşımında "Hak ihlali tutuklama sebebiyle oluşmuş ise ancak tutuklu kişi tahliye edilerek ihlale son verilebilir. Bu durumda başka bir seçenek yoktur." ifadelerini kullandı.
Yıldız paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ihlal kararlarının hangi seçenek benimsenerek yerine getirileceği konusunda devletlerin takdir yetkisine müdahale etmediği, ancak seçenek yoksa ihlalin giderilmesi için alınması gereken tedbiri doğrudan gösterdiği bilinen bir husustur. Hak ihlali tutuklama sebebiyle oluşmuş ise ancak tutuklu kişi tahliye edilerek ihlale son verilebilir. Bu durumda başka bir seçenek yoktur. Tutuklunun AİHM kararı doğrultusunda ihlalin kaldırılmasına yönelik verdiği dilekçelerin makul süre içerisinde incelenerek karar kurulması gerekir. Buradaki makul süre keyfi süre değildir. Adaletin hizmetinde 25 bin 459 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı bulunmaktadır. Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına yardımcı personel sayısı 179 bin 591 kişidir. Yani hakim ve personel sıkıntımız da yoktur."