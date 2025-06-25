ABD’li vekilden şok iddia: Kennedy İsrail’e direndiği için öldürüldü, Trump da öldürülebilir!

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, Amerikan siyasetinde büyük yankı uyandıracak bir iddiayı gündeme taşıdı. Greene, eski Başkan John F. Kennedy’nin, İsrail’in nükleer silah programına karşı çıktığı için suikasta uğramış olabileceğini öne sürdü.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, eski Başkan John F. Kennedy'nin suikastının İsrail'in nükleer silah programına karşı çıkmasıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Greene, açıklamasında kendisi ve mevcut Başkan Donald Trump'ın da benzer tehditlerle karşı karşıya olabileceğini ima etti.

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"BİR BAŞKAN VARDI VE ÖLDÜRÜLDÜ"

Georgia'lı Cumhuriyetçi vekil, Salı günü sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir zamanlar Amerikan halkının sevdiği büyük bir Başkan vardı. İsrail'in nükleer programına karşı çıkıyordu. Ve sonra suikasta uğradı."

Greene, paylaşımının devamında, "Şimdi ben de hayatımın tehlikede olduğunu mu hissetmeliyim? Peki ya bu sabah İran’a saldırmaya devam ettiği için İsrail’i sert bir dille uyaran Başkan Trump?" dedi.

Söz konusu açıklamalar, Trump'ın İsrail’i İran’a yönelik hava saldırılarını sürdürmemesi yönünde uyardığı ve bu tür eylemleri "büyük bir ateşkes ihlali" olarak nitelediği açıklamasının hemen ardından geldi.

"YABANCI ÇIKARLARA HİZMET EDEN SAVAŞLARDAN BIKTIM"

Greene, İran’daki nükleer tesisleri hedef alan son ABD saldırılarını da eleştirdi. Saldırıları "yabancı çıkarlara hizmet eden bitmek bilmeyen dış savaşlar" olarak tanımlayan Greene, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan askerleri rejim değişikliği, dış savaşlar ve askeri sanayi kârları için öldürüldü; fiziksel ve zihinsel olarak parçalandı. Bundan bıktım."

KENNEDY VE DİMONA GERİLİMİ

Başkan John F. Kennedy, 1963 yılında Dallas’ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Resmi raporlara göre cinayetten eski bir deniz piyadesi olan Lee Harvey Oswald sorumlu tutuldu. Ancak suikast, bugüne kadar birçok spekülasyona ve komplo teorisine konu oldu.

Kennedy, başkanlığı döneminde İsrail'in nükleer programına dair endişelerini açıkça dile getirmişti. 1963 yılında dönemin Başbakanı David Ben-Gurion’a, Dimona nükleer tesisinin şeffaflaştırılması yönünde baskı yapmış ve gizliliğin sürmesinin, ABD'nin İsrail’e verdiği desteği "ciddi şekilde tehlikeye atabileceği" uyarısında bulunmuştu.

İDDİALARA TEPKİLER BÜYÜYOR

Greene'in açıklamaları, kamuoyunda yankı uyandırdı. Analistler ve muhalif isimler, vekilin "asılsız iddiaları güçlendirdiğini" belirterek tepki gösterdi. Kennedy suikastıyla İsrail’in nükleer politikaları arasında doğrudan bir bağlantıyı destekleyecek somut bir delil sunulmuş değil.