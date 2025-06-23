ABD Kongresi'nde büyük tartışma patladı! "İsrail için mi savaşıyoruz?"

Demokrat Senatör Bernie Sanders, "Irak işgalinde olduğu gibi yine kandırılıyoruz" diyerek Trump yönetimini hedef alırken, Cumhuriyetçi Temsilciker Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene’in Greene "İsrail’in savaşlarını finanse etmek istemiyorum" sözleriyle Kongre’de büyük yankı uyandırdı.

ABD’li Senatör Bernie Sanders, İran’daki nükleer tesislere düzenlenen saldırılarla ilgili konuşmasında Irak’ın 2003’teki işgalini hatırlatarak "Tarihin tekerrür etmesine izin veremeyiz." dedi.

Texas’ta katıldığı bir etkinlikte konuşan Sanders, Başkan Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kullandığı dili sert şekilde eleştirdi. Sanders, bu söylemlerin, eski ABD Başkanı George W. Bush’un Irak işgali öncesindeki söylemleriyle benzerlik taşıdığına dikkat çekti.

"BU SAVAŞ YALAN ÜZERİNE KURULDU, YİNE AYNISI OLUYOR"

Sanders, “George Bush, ‘Saddam nükleer bomba istiyor’ dedi ve saldırıyı savundu. Sonuçta hiç kitle imha silahı bulunamadı. O savaş yalan üzerine kurulmuştu. 4 bin 500 genç Amerikalı öldü, 32 bin kişi yaralandı, trilyonlarca dolar kaybedildi.” ifadelerini kullandı.

Amerikan halkının bugün de yine benzer yalanlarla savaşa sürüklendiğini öne süren Sanders, "Amerika iç sorunlarına odaklanmalı. İran’la savaşa girmemeliyiz. Aynı oyunu tekrar oynamamalıyız." dedi.

"İSRAİL'İN SAVAŞLARINI FİNANSE ETMEK İSTEMİYORUM"

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’a yönelik saldırıları eleştirdi. Greene, “Ülkemiz kartellere karşı sığınak delici bomba kullanmazken, yabancı ülkelerde savaş çıkarıyor.” dedi.

Greene açıklamasında, “İsrail’in kendini savunma hakkını destekliyorum. Ama nükleer silahlı İsrail’in savaşlarını finanse etmek ya da onlara katılmak istemiyorum.” ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislere hava saldırısı düzenlediklerini açıklamış ve bu noktaların "tamamen yok edildiğini" iddia etmişti.