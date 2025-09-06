Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail basını itiraf etti: Hamas’ı yenmek neredeyse imkansız

İsrail basını itiraf etti: Hamas’ı yenmek neredeyse imkansız

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İsrail basını itiraf etti: Hamas’ı yenmek neredeyse imkansız
İsrail, Hamas, Gazze, Tünel, Savaş, İsrail Ordusu, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Maariv gazetesi, İsrail ordusunun Gazze’de Hamas’a karşı kesin bir zafer kazanmasının “neredeyse imkansız” olduğunu yazdı. Haberde, 700 kilometrelik dev tünel ağı ve ordu içindeki yorgunluk ile belirsizliklerin İsrail’i stratejik çıkmaza sürüklediği vurgulandı.

İsrail merkezli Maariv gazetesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı kesin bir zafer kazanmasının neredeyse imkânsız olduğunu yazdı. 

Gerekçeler ise çarpıcı: Gazze'deki devasa tünel ağı ve İsrail ordusunun içinde bulunduğu fiziksel-psikolojik yıpranmışlık.

Maariv’in değerlendirmesine göre, İsrail’in askeri üstünlüğüne rağmen, Hamas’ın yeraltı altyapısı ve gerilla savaşı yeteneği, direnişi sürdürebilmesini sağlıyor.

İsrail basını itiraf etti: Hamas’ı yenmek neredeyse imkansız - 1. Resim

YERALTINDA 700 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA DİRENÇ HATTI

İsrail ordusunun tahminlerine göre, Hamas'ın Gazze'de kurduğu tünel ağı 700 kilometreyi buluyor. Bu tünellerin sadece üçte biri yok edildi. Geriye kalan ağ, Hamas’a sığınak olmanın ötesinde, ani baskınlar ve manevra imkânı tanıyor.

Maariv’e göre, bu tüneller sadece bir askeri strateji değil, aynı zamanda İsrail'in teknolojik üstünlüğünü etkisizleştiren bir unsur.

İSRAİL ORDUSU SAVAŞ YORGUNU

Maariv, "İki yılı aşkın süredir devam eden operasyonların ardından İsrail ordusu fiziksel ve psikolojik olarak tükenmiş durumda. Askerî mühimmatlar aşındı, zırhlı birlikler hasar gördü ve 900'e yakın İsrail askeri öldü" dedi.

Maariv'e konuşan kaynaklara göre, birçok subay hala savaşın nihai hedefini anlayamıyor. "Strateji nedir?", "Gazze'ye neden giriyoruz?" gibi soruların cevapsız kalması, sahadaki güveni ciddi şekilde sarsıyor.

"İSRAİL İÇİN SİYASİ TUZAK"

Maariv, askeri zafer beklentisinin yerini stratejik çıkmaza bıraktığını ele aldı.

 "Açık bir siyasi çözüm ve strateji olmadan bu savaş, İsrail için uluslararası bir hezimete dönüşebilir" ifadesine yer verilen yazıda, 
"Gazze'nin tamamen yıkılması ve sivil kayıpların artması, İsrail’i soykırım suçlamalarından kaçamayacağı bir noktaya sürüklüyor" şeklindeki ifadelerle dikkat çeken bir itirafta bulunuldu.

NETANYAHU YÖNETİMİ SORGULANIYOR

Yazıda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğine yönelik ağır eleştiriler yer aldı. Askerî operasyonlarda belirsiz hedefler, siyasi anlaşmazlıklar ve ordu içindeki memnuniyetsizlik, Netanyahu’nun pozisyonunu zayıflatıyor.

Bir işgalci İsrail komutanının ifadesiyle, "Burada ne başarmaya çalıştığımızı kimse bilmiyor. Rafah’ta, Han Yunis’te, Jabaliya’da aynı şeyleri duyduk."

"HAMAS'IN KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYİ YOK"

Öte yandan Maariv gazetesi, Hamas'ın askeri anlamda İsrail’i yenmesinin mümkün olmadığını kabul etti. Ancak gazete, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Hamas, siyasi ve ideolojik alanda zafer kazanabilir. Gazze'deki yıkım, milyonlarca mülteci ve artan uluslararası baskı eşliğinde Hamas, direnişin sembolü haline gelirken, İsrail tarihsel ve insani sorumlulukla karşı karşıya kalabilir."

Kaynak: Dış Haberler

Almeda Baylan'ın evliliği bitiyor: Hayatımın en doğru kararıToplam 800 kilo! Hepsinin tarihi geçmiş... Utanmadan halka yedireceklerdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD’de şafak operasyonu! Hyundai fabrikasında 475 kişi aynı anda gözaltına alındı - Dünya475 kişi aynı anda gözaltına alındıMaduro, Trump'ın tehdidine cevap verdi! ABD'ye resti çekti - DünyaTrump'ın tehdidine cevap verdi, resti çektiTrump’tan Venezuela’ya gözdağı: “Uçakları düşürürüz!” - Dünya“Uçakları düşürürüz!”Trump, ABD Savunma Bakanlığının adını Savaş Bakanlığı olarak değiştirdi! - DünyaABD Savunma Bakanlığının adı Savaş Bakanlığı oldu!Japonya 22 Eylül'de Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor - DünyaBir ülke daha Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanıyorABD, Kuzey Kore topraklarına asker çıkardı! Gizli sızma operasyonu deşifre oldu - DünyaABD, Kuzey Kore topraklarına asker çıkardı!
Sonraki Haber Yükleniyor...