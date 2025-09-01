İsrail kabinesinde büyük çatlak: Ordu ve bakanlar birbirine girdi

Gazze’de aylardır süren katliam İsrail içinde büyük bir krize yol açtı. Sızdırılan gizli bir İsrail Savunma Kuvvetleri raporuna göre, Hamas’a karşı başlatılan "Gideon’un Arabaları" operasyonunun başarısız olduğunu ortaya koydu.

Belgede, ordunun rehineleri kurtaramadığı, Hamas’ı deviremediği ve savaş hedeflerine ulaşmada yetersiz kaldığı ele alındı.

Channel 12’ye göre, iç değerlendirme raporu; tekrarlanan taktiksel hatalar, yetersiz manevralar ve gerilla savaşına hazırlıksızlığı gözler önüne serdi.

ZAMİR'DEN KABİNEYE ÇIKIŞ: KÖRÜ KÖRÜNE İTAAT İSTİYORSANIZ, BAŞKASINI GETİRİN

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, kabineye sert tepki gösterdi. Altı saat süren gerilimli oturumda Gazze Şehri’ne operasyon planı tartışıldı. Zamir, "Masada bir çerçeve var, bunu kabul etmeliyiz" diyerek, hükümetin anlaşmayı geciktirmesini eleştirdi.

Yerleşim Bakanı Orit Strock’un "Korkaklar evine dönsün" çıkışına karşılık, Zamir "Körü körüne itaat istiyorsanız, başka birini getirin" cevabını verdi.

NETANYAHU TRUMP'IN SÖZÜNÜ MASAYA GETİRDİ

Kabinedeki anlaşmazlıklar sadece içerdeki askerî başarısızlıklarla sınırlı kalmadı. Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine söylediği şu cümleyi aktardı:

"Kısmi anlaşmaları unutun. Tüm gücünüzle saldırın ve bu işi bitirin."

Ancak Netanyahu'nun bu yaklaşımı, hem kabinede hem de kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu, Netanyahu'yu "rehineleri siyasi hayatta kalmak için feda etmekle" suçladı.

İSRAİL ASKERLERİ ART ARDA İNTİHAR EDİYOR

Gazze Şeridi’nde yaşanan travmalar, İsrail askerleri arasında intihar salgınına dönüştü. Ağustos ayı itibarıyla intihar eden asker sayısı 10’a yükseldi.

İsrail ordusu, askerlerin yaşadığı psikolojik yıkım hakkında açıklama yapmazken, Haaretz gazetesi intihar edenlerin sayısının hızla arttığına dikkat çekti.

REHİNE AİLELERİ AYAKLANDI

Gazze’de tutulan 48 rehineden yalnızca 20’sinin hayatta olduğuna inanan İsrail kamuoyu arasında gerginlik tırmanıyor. Askerlerden biri olan Matan Angrest’in annesi Anat Angrest, şu sözlerle Netanyahu'ya seslendi:

"Onu kurtarmak için kimsenin ölmesine gerek yok. Bir anlaşmaya varıp rehineleri evlerine geri göndermeliyiz."

İSRAİL'İN KARAR MEKANİZMASI DAĞILDI

Ordu Gazze Şehri’ne operasyon baskısı altındayken, kabine hem rehine anlaşması hem de siyasi kararlar konusunda tam anlamıyla parçalanmış durumda. Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in Batı Şeria’nın bazı bölgelerinin ilhakını desteklemesi, Avrupa'dan gelen sert uyarılarla karşılandı.

"İNTİKAM ALACAĞIZ!"

Öte yandan Yemen’in başkenti Sana’da Pazartesi günü düzenlenen cenaze töreninde, İsrail hava saldırısında öldürülen 12 üst düzey Husi lideri için binlerce kişi sokaklara döküldü. Ölenler arasında Husi hükümetinin başbakanı Ahmed Ghaleb el-Rahwi de bulunuyor.

Törenin adresi Sana’daki Al Salih Camisi olurken, Husi destekçileri "Amerika’ya ölüm, İsrail’e ölüm" sloganlarıyla intikam yemini etti. İsrail’in hava saldırısı, Husilerin üst düzey liderliğini hedef alan ilk operasyon olarak kayda geçti.

MİFTAH: SİYONİST VARLIKLA HESAPLAŞACAĞIZ

İsrail saldırısında öldürülen Başbakan el-Rahwi’nin yerine geçen yeni fiili lider Muhammed Miftah, törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Siyonist varlığı hedef alan dünyanın en güçlü istihbarat imparatorluğuyla karşı karşıyayız. İsrail’e, Amerika’ya, Siyonist Araplara ve Yemen'deki casuslara karşı hesap soracağız."

HUSİ LİDER EL-HUSİ: İSRAİL'E KARŞI SAVAŞ SÜRECEK

Saldırı sonrası hayatta kalan Husi lider Abdul Malik el-Husi, televizyondan yayınlanan mesajında İsrail’e karşı mücadelenin süreceğini vurguladı. El-Husi, İran’ın bölgedeki en yakın müttefiklerinden biri olarak, Filistin davasına olan desteğini yineledi.