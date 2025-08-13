Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kapı dışarı edilen İsrail Genelkurmay Başkanı Netanyahu'nun katliam planını onayladı!

Kapı dışarı edilen İsrail Genelkurmay Başkanı Netanyahu'nun katliam planını onayladı!

Netanyahu’nun Gazze’deki kanlı işgal planının son aşaması resmen onaylandı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, haftalardır süren siyasi gerilim ve Savunma Bakanlığı’yla yaşadığı krizlere rağmen, Gazze Şeridi’nde yürütülen askeri işgali genişletme planının “ana konseptine” imza attı.

İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze Şeridi’nde yürütülen askeri işgali genişletme planının “ana konseptini” onayladı. 

ZEYTUN'DA OPERASYON BAŞLADI

Siyonist Güvenlik Kabinesi’nin 8 Ağustos’ta kabul ettiği plana göre, genişleme süreci Gazze’nin kuzeyindeki Zeytun bölgesinde başlatıldı. 

Saldırıların ilerleyen aşamalarda Filistinlilerin yoğun yaşadığı orta kesimlere kadar yayılması bekleniyor.

KOMUTA KADEMESİNDE KRİZ

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, işgali genişletme planına karşı çıktığı için Başbakan Binyamin Netanyahu’nun kendisini görevden almaya çalıştığı öne sürülmüştü. Zamir’in ordu içindeki subaylara “Netanyahu ailesi beni hedef alıyor” dediği iddia edildi.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NA ALINMADI

İsrail devlet televizyonu KAN, Zamir’in önceden planlanmış bir toplantı için Savunma Bakanlığı’na gittiğinde içeri alınmadığını bildirdi. Bakan Yisrael Katz’ın “meşgul” olduğu gerekçesiyle engellendiği belirtilirken, Bakanlık kaynakları Zamir’e gelmemesi yönünde bilgi verildiğini savundu.

