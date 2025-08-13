Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Netanyahu’ya bir darbe de Yeni Zelanda’dan! Başbakan Crosetto 'kafayı yemiş' dedi

Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Geçtiğimiz günlerde İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun, İsrail’i “aklını ve insanlığını yitirmekle” suçlamasının ardından bir sert çıkış da Yeni Zelanda’dan geldi. Başbakan Christopher Luxon, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “çok ileri gitmek” olarak tanımlayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için “Bence aklını kaçırmış durumda” dedi.

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi katleden İsrail’e bir ses de Yeni Zelanda’dan yükseldi. Başbakan Christopher Luxon, Netanyahu’yu “çok ileri gitmekle” suçlayarak “Bence aklını kaçırmış durumda” dedi.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR DEHŞET VERİCİ"

Luxon, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Gazze’deki insani durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı:

“Uluslararası toplumu dinlemiyor ve bu kabul edilemez.”

Geçtiğimiz günlerde İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırılara tepki göstererek Tel Aviv yönetiminin “aklını ve insanlığını yitirdiğini” söylemişti.

NETANYAHU GERİ ADIM ATMIYOR

Netanyahu kısa süre önce Gazze’nin kontrolünü ele geçirme ve Hamas’ı yok etme planlarını açıklamış, artan ateşkes çağrılarına rağmen bunun “savaşı sona erdirmenin en iyi yolu” olduğunu savunmuştu.

BM: KITLIK TEHLİKESİ BÜYÜYOR

BM destekli uzmanlar, İsrail’in insani yardım girişlerini ciddi şekilde kısıtladığı bölgede yaygın kıtlık riski bulunduğunu bildirdi. İsrail, Ekim 2023’te Hamas’ın saldırısıyla başlayan savaş nedeniyle uluslararası kamuoyundan yoğun eleştiri alıyor.

YENİ ZELANDA FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYABİLİR

Pazartesi günü Dışişleri Bakanı Winston Peters, Yeni Zelanda’nın bir Filistin devletini tanıma olasılığını gündeme getirerek “Bu artık tanıyıp tanımayacağımızın değil, ne zaman tanıyacağımızın meselesi” dedi. Kabinenin Eylül ayında bu konuda resmi karar vermesi bekleniyor.

